"Золота рибка" України живе в окупованому Криму та мовчить про війну (відео)

Спортсменка мовчить після широкомасштабної агресії рф

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова проживає в окупованому Криму разом із сином та батьками. "Золота рибка" образилася, коли її не покликали на святкування 30-х роковин Дня незалежності.

Про це розповів український ведучий Слава Дьомін на однойменному YouTube-каналі. Колишня спортсменка, герой України не з’являється у медіапросторі після початку повномасштабного вторгнення росії.

"Звання чмоня тижня отримує колишня "золота рибка" Яна Клочкова. Виявляється, плавчиня разом з батьками та сином живе у тимчасово окупованому Криму. Свою сторінку в Instagram Яна закрила, про війну мовчить і за майже півтора року вона ні слова не сказала про повномасштабне вторгнення.

Спортсменка вирішила остаточно пробити дно, адже вона все ще веде сторінку в російській соцмережі "ВКонтакте", — розповів Дьомін.

Раніше олімпійська чемпіонка Токіо у стрибках у висоту росіянка Марія Ласіцкене розплакалася, говорячи про міжнародну кар’єру. До речі, саме через фото з Ласіцкене на Олімпіаді у скандал потрапила українка Ярослава Магучіх.