Тепер живе з тавром: чому українка обіймала росіянку на Олімпіаді

Ярослава Магучіх пояснила, що сталося у Токіо

На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українська легкоатлетка Ярослава Магучіх потрапила у гучний скандал. Камери зафіксували, як вона обіймається з довіреною особою путіна Марією Ласіцкене.

Чому вона це зробила і як пережила стрес Ярослава розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу "Бомбардир".

"Я не хотіла підходити до Ласіцкена, але фотографи попросили. Я вже з прапором була і Маша привітала мене. Тоді нас сфотографували і я подумала: "Куди я вляпалася?"

Нині я це вже пережила, але було складно. Я дуже рідко плакала тоді, найбільше всередині було, дуже схудла.

Завдяки підтримці сім’ї, тренера, людей я це витримала і просто зробила урок, що таке трапляється, треба бути більш стійкою. Було й було, я знаю, що це таке тавро у мене.

Зараз коли мене питають: "Ось почалася війна, що ви скажете?" Ну, була в мене така ситуація, але я активно підтримую Україну, виступаю за Україну та піднімаю наш прапор. Я допомагаю ЗСУ, пересилаю гроші, але не висвітлюю це", — розповіла Магучіх.

Нагадаємо, що нещодавно Ярослава Магучіх виграла з рекордом турнір у Норвегії.