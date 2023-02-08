Теперь живет с клеймом: почему украинка обнимала россиянку на Олимпиаде

Ярослава Магучих объяснила, что произошло в Токио

На Олимпийских играх в Токио-2020 украинская легкоатлетка Ярослава Магучих попала в громкий скандал. Камеры зафиксировали, как она обнимается с доверенным лицом путина Марией Ласицкене.

Почему она это сделала и как пережила стресс Ярослава рассказала в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

"Я не хотела подходить к Ласицкене, но фотографы попросили. Я уже с флагом была и Маша приветствовала меня. Тогда нас сфотографировали и подумала: "Куда я вляпалась?"

Сейчас я это уже пережила, но было сложно. Я очень редко плакала тогда, больше всего внутри было, очень похудела.

Благодаря поддержке семьи, тренера, людей я это выдержала и просто извлекла урок, что вот такое случается, надо быть более стойкой. Было и было, я знаю, что это такое клеймо у меня.

Сейчас когда меня спрашивают: "Вот началась война, что вы скажете?" Ну, была у меня такая ситуация, но я активно поддерживаю Украину, выступаю за Украину и поднимаю наш флаг. Я помогаю ВСУ, перевожу деньги, но не освещаю это", — рассказала Магучих.

Напомним, что недавно Ярослава Магучих выиграла с рекордом турнир в Норвегии.