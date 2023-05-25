Олімпійська чемпіонка з рф, що обіймалася з Магучіх, заплакала, говорячи про міжнародну кар’єру (відео)

Спортсменка розуміє, що не зможе виступати на міжнародних змаганнях

Олімпійська чемпіонка Токіо у стрибках у висоту росіянка Марія Ласіцкене, яка обіймалася з українкою Ярославою Магучіх на подіумі в Японії (2021 рік), вважає, що її міжнародну кар’єру завершено.

Про це вона розповіла у коментарі ТАСС. Спортсменка розплакалася через те, що все ще хоче виступати на міжнародній арені, проте не може цього зробити через повномасштабне вторгнення рф в Україну. До речі, навіть якщо Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій World Athletics допустить росіян до міжнародних стартів, Ласіцкене точно не зможе змагатися через військове звання капітана ЦСКА.

"Моя міжнародна кар’єра завершена. Все вже вирішено, що б ми не робили, нас там не чекають.

Я не маю жодних надій, просто я не готова ще завершувати кар’єру, тому я хочу пострибати", – сказала Ласіцкене.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи у Стамбулі Магучіх виграла "золото". Крім того, верхній щабель п’єдесталу підкорився Ярославі й на відкритті "літнього" сезону.