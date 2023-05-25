Олимпийская чемпионка из рф, обнимавшаяся с Магучих, заплакала, говоря о международной карьере (видео)

Спортсменка понимает, что не сможет выступать на международных соревнованиях

Олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене, которая обнималась с украинкой Ярославой Магучих на подиуме в Японии (2021 год), считает, что ее международная карьера завершена.

Об этом она рассказала в комментарии ТАСС. Спортсменка расплакалась из-за того, что все еще хочет выступать на международной арене, однако не может этого сделать из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. К слову, даже если Международная ассоциация легкоатлетических федераций World Athletics допустит россиян к международным стартам, то Ласицкене точно не сможет соревноваться из-за воинского звания капитана ЦСКА.

"Моя международная карьера завершена. Все уже решено, что бы мы ни делали, нас там не ждут.

Я не питаю никаких надежд, просто я не готова еще завершать карьеру, поэтому я хочу попрыгать", – сказала Ласицкене.

Напомним, на чемпионате Европы в Стамбуле Магучих выиграла "золото". Кроме того, верхняя ступень пьедестала покорилась Ярославе и на открытии "летнего" сезона.