"Золотая рыбка" Украины живет в оккупированном Крыму и молчит о войне (видео)

Спортсменка хранит молчание после широкомасштабной агрессии рф

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова проживает в оккупированном Крыму вместе с сыном и родителями. "Золотая рыбка" обиделась, когда ее не позвали на празднование 30-й годовщины Дня независимости.

Об этом рассказал украинский ведущий Слава Демин на одноименном YouTube-канале. Бывшая спортсменка, герой Украины не появляется в медиапространстве после начала полномасштабного вторжения рф.

"Звание чмоня недели получает бывшая "золотая рыбка" Яна Клочкова. Оказывается, пловчиха вместе с родителями и сыном живет во временно оккупированном Крыму. Свою страницу в Instagram Яна закрыла, о войне молчит и за почти полтора года она ни слова не сказала о полномасштабном вторжении.

Спортсменка решила окончательно пробить дно, ведь она все еще ведет страницу в российской соцсети ВКонтакте", – рассказал Демин.

Ранее олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене расплакалась, говоря о международной карьере. К слову, именно из-за фото с Ласицкене на Олимпиаде в скандал угодила украинка Ярослава Магучих.