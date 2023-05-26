"Игроков будут прям с зоны подписывать": российский клуб просит ЧВК "Вагнера" о спонсорстве

Руководство клуба ищет встречи с предводителем наемников

Российский женский баскетбольный клуб "Платов" из Ростова-на-Дону ведет переговоры о спонсорстве с наемниками ЧВК "Вагнер", которые заявили о выходе из Бахмута (Донецкая область).

Об этом сообщает telegram-канал Baza. Ради денег клуб даже готов сменить название. По информации источника, БК "Платов" самостоятельно вышел на "вагнеровцев" с необычным предложением.

Российский клуб хочет, чтобы ЧВК "Вагнера" стал техническим и генеральным спонсором клуба. Этот вопрос находится на стадии обсуждения, но официального ответа от главаря группировки евгения пригожина пока не поступало. Примечательно, что президент "Платова" воевал в Украине, где потерял руку. За это оккупант получил награду от Минобороны рф и медаль за отвагу ЧВК.

При этом о сумме планируемой сделки речи пока не идет. Сейчас представители БК "Платов" ждут реакции "Вагнера" и встречи с пригожиным.

В сети высмеяли данную новость. Один из пользователей пошутил, что после подписания контракта "Платов" будет набирать игроков из тюрьм.

Напомним, знаменитого российского спортсмена избили в москве.

Ранее сообщалось, что рф и Беларусь выгнали из европейского баскетбола.