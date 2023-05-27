"У нас огромное количество проблем": ЧВК "Вагнера" отказалось спонсировать российский клуб

У "вагнеровцев" сейчас другие заботы

Российский женский баскетбольный клуб "Платов" из Ростова-на-Дону, который хотел получить финансовую поддержку от ЧВК "Вагнера", получил ответ от наемников.

В пресс-службе пригожина сообщили, что не заинтересованы в спонсорстве спортивной команды. Примечательно, что в ответе, "вагнеровцы" пожаловались на огромное количество проблем.

"В настоящий момент писем от женской баскетбольной команды "Платов" мы не получали. Программа спонсорства спортивных команд у нас отсутствует. К сожалению, у нас на сегодня огромное количество других проблем", – говорится в заявлении.

Напомним, БК "Платов" ищет нового спонсора из-за долгов, которых за прошлый год накопилось на 760 тысяч рублей, а также с целью расшириться и начать тренировать детей на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецк и Луганске. К слову, президент клуба Валентин Макогонов воевал против Украины и вернулся домой без руки. За это он получил награду от минобороны рф и медаль за отвагу ЧВК.

Ранее пригожин заявил, что его наемники покинут Бахмут.

Напомним, недавно пригожин рассказал о "взятии Бахмута", однако в Минобороны опровергли это.