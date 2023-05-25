пригожин заявил, что "вагнеровцы" покидают Бахмут (видео)

Боевики ЧВК "Вагнера" покидают позиции в Бахмуте, они отправляются в тыловые лагеря

Наемники ЧВК "Вагнера" начали покидать Бахмут Донецкой области, который за 9 месяцев непрекращающихся боев превратился в город-призрак.

О решении вывести своих наемников из украинского города сообщил главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин.

По его словам, до 1 июня основная часть "вагнеровцев" перебазируется в тыловые лагеря.

Главарь наемников отметил, что ЧВК "Вагнера" якобы оставляет Бахмут регулярным частям российской армии.

В своем видеообращении пригожин также отметил, что в ближайшее время его боевики "займутся ремонтом техники и вербовкой новых наемников", а после чего "приступят к выполнению нового задания".

Интересно, что ранее пригожин истерил по поводу того, что его боевикам не хватает снарядов в Бахмуте, хотя при этом город каждый день подвергался массированным ударам со стороны окупантов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что интенсивность боев неподалеку от Бахмута снизилась, но это не является признаком того, что противник стал слабее. Все дело в том, что враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, совершая постоянные обстрелы.