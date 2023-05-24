Интенсивность боев за Бахмут снизилась: Маляр объяснила, почему радоваться не стоит

ВСУ продолжают удерживать часть города

Попытки россиян штурмовать Бахмут и его окрестности ослабли, однако вместо давления на сам город они сместили внимание на фланги.

Как сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр, интенсивность боев неподалеку от города снизилась, но это не является признаком того, что противник ослабел.

"Наоборот– враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, совершая постоянные обстрелы", — сообщила она.

При этом она отметила, что уменьшилось и количество штурмов в самом Бахмуте, поскольку оккупанты совершают замену подразделений.

Что касается подразделений ВСУ, то Маляр говорит, что им удается постепенно продвигаться на флангах, кроме того, они продолжают удерживать некоторую часть района "Самолет", которая находится в юго-западной части города.

Как сообщалось ранее, Бахмут ежедневно подвергается массированным обстрелам, из-за чего от города практически ничего не осталось. При этом в Украине не подтверждают заявления главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина о том, что его подразделения якобы испытывают нехватку снарядов.

Масштабы разрушения в осажденном городе можно заметить по снимкам 93-й ОМБр "Холодный Яр", которая на днях показала свежие фотографии с высоты птичьего полета.