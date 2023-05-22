Город гибнет, но не сдается: бойцы ВСУ показали масштабы разрушений в Бахмуте с дрона (фото)

Бахмут каждый день подвергается обстрелам, но ВСУ продолжают держать позиции и даже наступать

Бои за Бахмут Донецкой области продолжаются. Почти за 10 месяцев враг оставил от города сплошные руины, но наши военные продолжают героически удерживать свои позиции и даже пытаются окружить врага в нем.

На странице 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook опубликовали снимки разрушенного Бахмута с высоты птичьего полета, которые сделал оператор дрона с позывным "Енот".

На опубликованных кадрах видно, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

Над Бахмутом без перерыва поднимаются клубы дыма от новых пожаров.

Что сейчас происходит в Бахмуте

20 мая главарь наемников ЧВК "Вагнера" евгений пригожин заявил, что город якобы полностью перешел под контроль его боевиков.

Эту информацию не подтвердили украинские военные и сам президент Владимир Зеленский.

В то же время спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что 21 мая наши защитники смогли продвинуться на 200 метров вглубь города. По его словам, под контролем ВСУ также остаются несколько зданий и укрепленных сооружений в юго-западной части города.

"Также в течение недели наши подразделения там, где есть возможность, где нет большого риска потерь, продвигались, контратакуя противника", — сказал Череватый.

Ранее "Телеграф" писал, что ранее об успехах под Бахмутом сообщали и в Минобороны.