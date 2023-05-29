пригожин образився? Аналітики пояснили істерики ватажка ПВК "Вагнера" на адресу путіна

Аналітики розповіли, з чим можуть бути пов’язані істерики пригожину

Постійні істерики ватажка найманців ПВК "Вагнера" євгена пригожина на адресу керівництва росії та армії можуть говорити про те, що він "образився" на президента російської федерації володимира путіна і голову міноборони сергія шойгу.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни.

У недавньому інтерв’ю ватажок найманців поскаржився, що російські ЗМІ виступають проти згадування ПВК "Вагнера", щоб грати на руку неназваним російським бюрократам.

"Випади пригожина на адресу володимира путіна та міноборони росії — у поєднанні з його хвастощами про досягнення "Вагнера" — можуть свідчити про те, що пригожин розчарований тим, що не отримав обіцяної компенсації за "перемогу" у битві за Бахмут", — зазначають фахівці.

Раніше "Телеграф" писав про те, яким бачить голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов завершення конфлікту пригожина з міноборони росії. Він вважає, що у пригожина все ж таки є шанси "перемогти", але все в результаті закінчиться трибуналом.