"Говори место, когда увидимся": боевики кадырова забили "стрелку" пригожину (видео)

У пригожина появились новые хейтеры в россии

Между главарем наемников ЧВК "Вагнера" евгением пригожиным и правой рукой главы Чеченской республики адамом делимхановым возник конфликт. Связан он с тем, что первый якобы "неправильно" высказался о боевиках чеченского подразделения "Ахмат", которые мечтают захватить три украинские области.

В своем видеообращении, которое публикуют российские СМИ, заместитель главы правительства Чечни заявил, что хочет решить вопросы с пригожиным "лицом к лицу".

В своем недавнем комментарии главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что ему непонятно, чем именно занимаются боевики "Ахмата", намекнув на их бесполезность. Он также отметил, что вряд ли перед чеченцами будет стоять задача "освободить" так называемую "ДНР".

"женя, ты не понимаешь и не можешь понять. Подразделения "Ахмат" выполняют задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим. Если ты не понимаешь, то в любое время с нами можешь связаться, назвать место, время, и мы тебе все объясним.

Ты уже стал блоггером и занимаешься тем, что на весь мир кричишь, что у нас только проблемы… Мы все знаем, сколько ты людей положил на бахмутском направлении… Достаточно кричать, пахать и языком лепить. Говори место, когда увидимся и, как говорил Рамзан Ахматович, мы лицом к лицу любой вопрос решим", — сказал делимханов.

Ситуацию также прокомментировал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он заявил, что во Вторую Мировую пригожина давно бы расстреляли за то, что разгоняет панику среди населения

Отметим, что ответа от пригожина пока не последовало.

Ранее "Телеграф" писал о том, что аналитики думают об участившихся истериках главаря ЧВК "Вагнера".