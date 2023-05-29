пригожин обиделся? Аналитики объяснили истерики главаря ЧВК "Вагнера" в адрес путина

Аналитики рассказали, с чем могут быть связаны истерики пригожина

Постоянные истерики главаря наемников ЧВК "Вагнера" евгения пригожина в адрес руководства россии и армии могут говорить о том, что он "обиделся" на президента российской федерации владимира путина и главу минобороны сергея шойгу.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.

В недавнем интервью главарь наемников пожаловался, что российские СМИ выступают против упоминания ЧВК "Вагнера", чтобы играть на руку неназванным российским бюрократам.

"Выпады пригожина в адрес владимира путина и минобороны россии — в сочетании с его хвастовством достижениями "Вагнера" — могут свидетельствовать о том, что пригожин разочарован тем, что не получил обещанной компенсации за "победу" в битве за Бахмут", — отмечают специалисты.

Ранее "Телеграф" писал о том, что каким видит глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов завершение конфликта пригожина с минобороны россии. Он считает, что у пригожина все же есть шансы "победить", но все в итоге закончится трибуналом.