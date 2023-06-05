Вже беруть один одного в полон, а що далі? В СБУ дали прогноз щодо конфлікту пригожина і шойгу

Все, що ватажок "вагнерівців" міг узяти від зовнішніх конфліктів, він уже взяв

Конфлікти між ватажком ПВК "Вагнера" пригожиним та російським Міністерством оборони вийшли на новий рівень. 5 червня стало відомо про взяття в полон пригожинськими найманцями офіцера регулярної армії росії. Це та інші події показують, що агресор рухається до фрагментації своїх силових структур та всієї країни.

Таку думку висловив заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун у коментарі "РБК-Україна".

Перш ніж дати прогноз про те, чого чекати далі від цієї ситуації, експерт нагадав, що конфлікти в окупантів були завжди: між "вагнерівцями" та "кадировцями", між "кадировцями" та умовними "мобіками" тощо.

"Все це в комплексі говорить про те, що немає тієї армії, про яку вони там усім розповідали по телебаченню. Немає нормального командування, єдиного розуміння, що вони роблять і як їм чинити", — каже він.

Пригожин, наприклад, на думку Ягуна, у такий спосіб "заробляє собі політичні бали", показуючи неспроможність російської армії виконувати ті чи інші зобов’язання.

"Насправді такі сутички були вже давно, вони пов'язані з самими звичайними ревнощами. Тому що "вагнерівці" краще забезпечувалися, краще фінансуються. Їх постійно показують по ТБ, про них говорять як про "героїв". А Збройні сили рф на цьому фоні виглядають ну дуже непривабливо", — пояснив офіцер.

Щодо того, чого можна очікувати від цих конфліктів далі, військовий сказав, що після зовнішніх конфліктів власник ПВК "Вагнера" може переключитися вже на внутрішні.

"Пригожин зараз розуміє, що він на фронті нічого не може спіймати. Він фактично виводить свої підрозділи в тил. Намагається їх переформатувати, підготувати, вилікувати і якось доповнити й готуватися до внутрішніх конфліктів. Тому що зовнішні його не цікавлять", — вважає він.

Експерт підкреслив, що все, що ватажок "вагнерівців" міг взяти від зовнішніх конфліктів, він уже взяв.

"Пригожин вже залишився в російській історіографії як людина, яка "взяла" місто Бахмут. А хтось його "втратив". І на цьому фоні ЗС рф болісно спостерігати історію про нібито взяття "вагнерівцями" в полон командира 72-ї бригади. Тим більше це та бригада, яка мала б замінити ПВК на окремих ділянках. Як з'ясувалося — не ділянки не підготовлені, не бійці. Вони почали тікати в перші дні. Все це відповідає дійсності", — каже Ягун.

Заступник голови СБУ сказав, що все це говорить про те, що між російською регулярною армією та найманцями пригожина справді є конфлікти.

"І дороги "вагнерівцям" справді мінували. А чому мінують? Бо це правда про загородзагони в окупантів. Вони здійснюють перекриття шляхів відступу в першу чергу для своїх, щоб ті не втекли. Тому все йде по їхньому "плану", до фрагментації російських силових структур і самої росії", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пригожин відповів на "наїзд" бойовиків кадирова.

Також ми повідомляли, що пригожин розсипався в компліментах ЗСУ і знову вилаяв кремль.