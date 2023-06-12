Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" прокомментировал ситуацию с внутренним противостоянием в россии

Интересный ход сделал министр обороны рф сергей шойгу, издав приказ о том, что все участники т.наз. "добровольческих формирований" (ЧВК в россии официально запрещены), участвующие в войне против Украины, обязаны с 1 июля 2023 года подписать контракт с вооруженными силами рф. Идея якобы призвана повысить "эффективность применения добровольческих формирований".

В ответ главарь ЧВК "Вагнер" пригожин довольно дипломатично послал шойгу.

Ситуация простая: шойгу с герасимовым, группа, которая за ними стоит, хотят всю эту вольницу – так называемые добровольческие формирования, всякого рода ЧВК, поставить под длань Минобороны.

Понятно, что миноборонцев не особо интересуют "газпромовские" ЧВК типа "Факел" и "Поток", малозначимое ЧВК "Русич". Все они более-менее под контролем. А вот взять под контроль распоясавшуюся ЧВК "Вагнер" очень хочется.

Минобороновцы предлагают таким конторам бюджетное финансирование, доступ к своим ресурсам. При этом, понятно, будут стараться заменить тамошних командиров и хозяев на своих – лояльных.

пригожин в эти игры отказался играть с самого начала. Мол, моя ЧВК и так крутая – покруче регулярной российской армии. Мы можем работать сами. А всё, что нам надо, в кризисной ситуации – дадут и так. И вообще – я работаю с генералом суровикиным, он – самый молодец, а шойгу – такое…

12 июня появилось видео, пошел активный пиар в сети, что кадыровцы (подразделение оказалось "Ахмат", созданное на основе батальона Росгвардии) подписывают соответствующие контракты с Минобороны.

Тем самым кадыров, занимавший какое-то время позицию пригожина, высказывает лояльность клану шойгу. И дает понять, что в случае конфликта регулярной армии с вагнеровцами, будет на стороне регуляров.

Происходящее может быть просто игрой мускулами и заявлениями, демонстрацией намерений. А может и обернуться в какой-то момент серьезным вооруженным конфликтом между пригожинской армией и вооруженными силами рф + кадыровцы. Это худший сценарий для них – и лучший для нас.

Если российские силовики начнут раздирать на куски существующую структуру, воюя друг с другом, ВСУ останется просто очистить потом территорию от их остатков.

Многие аналитики говорят о том, что путина вполне устраивает, когда сталкиваются лбами ЧВК и Минобороны. Это позволяет им не фокусироваться на его фигуре, не интриговать против него. Дает возможность нынешнему режиму сохранять влияние.

Но мне кажется, что силовики, выясняющие отношения между собой, уже не воспринимают путина всерьез. Они меряются мускулами – кто сильнее, у кого боеспособнее армия, больше поддержка элит. А путин – в стороне. Акела как вожак стаи себя исчерпал после промашки с Украиной. И молодым, равно как матерым волкам он уже не интересен. Такое впечатление, что они делят уже постпутинскую россию, не принимая путина в расчет.