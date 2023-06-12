Известный блоггер, военный журналист и писатель Серж Марко рассказал о новой ошибке МО РФ

Судя по всему, МО РФ решило взять на знамена другое ЧВК, чтоб показать кто тут папка.

И этим ЧВК оказалось "Ахмат". Подразделение собранное на основе батальона Росгвардии. С которым показательно подписали контракт демонстрируя как себя должны вести "хорошие российские ЧВК" а "плохим российским ЧВК" мы не дадим снаряды и вообще запретим их упоминать.

Вот в некоторых вопросах командование МО РФ — это просто чемпионы по скаканию на граблях. Казалось бы, что может пойти не так в долгосрочной перспективе, если начать прокачивать чью-то частную армию? Сегодня она за тебя, а завтра…

Посмотрело МО РФ на эту практику и…начали прокачивать "кадыровцев". Отличный план, начать прокачивать типов, которые воевать больше в тик-токе любят и на третьей линии.

Когда и "кадыровцы" откроют хавальники (а это они умеют делать лучше, чем воевать), в рядах ЗСУ начнется кризис в снабжении, потому что такое количество попкорна украинская логистика уже не потянет.