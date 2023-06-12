Міноборони РФ чемпіони зі скакання на граблях, або що не так з ідеєю щодо "кадировців" - Серж Марко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Відомий блогер, військовий журналіст та письменник Серж Марко розповів про нову помилку МО РФ
Судячи з усього, МО РФ вирішило взяти на прапори інше ПВК, щоб показати хто тут папка.
І цією ПВК виявилася "Ахмат". Підрозділ зібраний на основі батальйону Росгвардії. З яким показово підписали контракт, демонструючи як себе повинні поводити "хороші російські ПВК", а "поганим російським ПВК" ми не дамо снаряди і взагалі заборонимо їх згадувати.
Ось у деяких питаннях командування МО РФ — це просто чемпіони зі скакання на граблях. Здавалося б, що може піти не так у довгостроковій перспективі, якщо почати прокачувати чиюсь приватну армію? Сьогодні вона за тебе, а завтра...
Подивилося МО РФ на цю практику і ... почали прокачувати "кадирівців". Відмінний план, почати прокачувати типів, які воювати більше в тік-тоці люблять і на третій лінії.
Коли і "кадирівці" відкриють хавальники (а це вони вміють робити краще, ніж воювати), у лавах ЗСУ розпочнеться криза у постачанні, бо такої кількості попкорну українська логістика вже не потягне.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.