Відомий блогер, військовий журналіст та письменник Серж Марко розповів про нову помилку МО РФ

Судячи з усього, МО РФ вирішило взяти на прапори інше ПВК, щоб показати хто тут папка.

І цією ПВК виявилася "Ахмат". Підрозділ зібраний на основі батальйону Росгвардії. З яким показово підписали контракт, демонструючи як себе повинні поводити "хороші російські ПВК", а "поганим російським ПВК" ми не дамо снаряди і взагалі заборонимо їх згадувати.

Ось у деяких питаннях командування МО РФ — це просто чемпіони зі скакання на граблях. Здавалося б, що може піти не так у довгостроковій перспективі, якщо почати прокачувати чиюсь приватну армію? Сьогодні вона за тебе, а завтра...

Подивилося МО РФ на цю практику і ... почали прокачувати "кадирівців". Відмінний план, почати прокачувати типів, які воювати більше в тік-тоці люблять і на третій лінії.

Коли і "кадирівці" відкриють хавальники (а це вони вміють робити краще, ніж воювати), у лавах ЗСУ розпочнеться криза у постачанні, бо такої кількості попкорну українська логістика вже не потягне.