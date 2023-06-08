Ответка пригожину от шойгу? Плененный "вагнеровцами" подполковник рассказал, как те пытали его солдат

Пленный российский офицер рассказал о беспределе "вагнеровцев"

Конфликт между пригожиним и шойгу продолжает разгораться еще сильнее. Плененный "вагнеровцами" офицер армии рф, которого те обвинили в нападении на наемников, после освобождения выступил уже со своими заявлениями, в которых перевел все стрелки на "пригожинцев".

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на заявления оккупанта подполковник веневитина.

Он своими словами подтвердил, что между разными видами оккупантов действительно существуют жесткие конфликты и рассказал их подробности. Согласно его заявлениям, это сами "вагнеровцы" занимаются беспределом на фронте и всячески угнетают подразделения армии рф.

Так, например, если верить его словам, то пригожинские зэки ведут себя дерзко по отношению к воякам МО — хамят и даже угрожают "обнулить" (убить). Бывали случаи, отмечает он, что наемники просто воровали боевую технику у его солдат.

"Похитили 2 танка Т-80, 4 пушки, КАМАЗ, БПМ. Они считают, что это военные трофеи", — рассказывает офицер армии рф.

Помимо техники те также похищали и российских солдат, а затем их избивали и всячески издевались.

"Был похищен старшина одного из батальонов. Его мучили, истязали, держали голым на холодном полу в подвале, брызгали в глаза кислотой, от которых он на время потерял зрение, обливали бензином, подносили зажигалку, пытались сжечь. Был похищен начальник штаба гаубичного дивизиона, его избили, отобрали автомобиль, выбросили связанным в районе одного из н.п. в районе боевых действий. Бойца одного из подразделений избили и опустили, от безвыходности тот покончил жизнь самоубийством. Иногда бойцов похищали и пытались обменять на ПТУРы и боеприпасы. Их использовали как рабов, заставляли заниматься складированием 200-х и 300-х", — жалуется оккупант.

Также веневитин рассказал и о своем плену. Это произошло в тот момент, когда он объезжал свои подразделения. По словам подполковника, "вагнеровцы" преградили ему путь, хотя никаких оснований для этого не было.

"Меня избили, не давали спать, три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять. <…> Распространенное вами (пресс-службой Пригожина) видео с моим допросом — это результат давления и только", — говорит военный.

При этом, как отмечает "Медуза", видео с признаниями веневитина было разослано по популярным российским Telegram-пабликам с неизвестных аккаунтов.

"На записи можно заметить, что в некоторых эпизодах подполковник, вероятно, читает текст по бумажке или суфлеру. В видео также есть склейки", — отмечается в материале.

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