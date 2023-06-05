Не сошлись во взглядах? За что и почему воюют между собой пригожин и кадыров

Место "смотрящего" за ЧВК и политическое будущее волнуют обе стороны конфликта

В россии нарастает напряжение между различными группировками, желающими усилить свое влияние. Так, выпады в адрес руководства минобороны рф регулярно делает главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин. А недавно его наемники даже вступили в бой с регулярной российской армией. Кроме того, вырисовывается конфликт сторонников пригожина и кадырова, особенно после того, как ближайшие соратники чеченского правителя открыто "наехали" на "повара" путина.

Что происходит в этом внутрироссийском серпентарии, кто против кого и почему воюет, какова в этом роль путина? Об этом эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич рассказал "Телеграфу".

Для чего используют пригожина

Политолог уверен, что мы видим продолжение борьбы лидера ЧВК "Вагнер" за свою политическую субъектность. В россии, поясняет он, на фоне неудач в войне против Украины в определенной мере наблюдается кризис восприятия силовых структур.

"На этом поле одновременно пытались играть еще прошлой осенью и пригожин, и кадыров, причем изначально – на одной стороне. Однако у каждого свои цели. Потому в итоге пути разошлись, – поясняет эксперт. – кадыров ставит больше на сотрудничество с главой Росгвардии – золотовым. А у пригожина ситуация хуже. Весь его потенциал, это, по сути, порученец. Он выполняет грязную работу, которую сложно, нецелесообразно или дорого выполнить с использованием легальных силовых или иных институтов. Напомню, что пригожин – это не только ЧВК, но и "Федеральное агентство новостей", Telegram-каналы, боты, полулегальная добыча редкоземельных металлов из "большой тройки" (вольфрам, титан, уран) в странах Африки, плюс – политтехнологии. Все эти виды бизнеса объединяются по одному признаку: пригожин заходит там, где рф нецелесообразно действовать легальными инструментами".

Соответственно, продолжает Игар Тышкевич, как только ситуация выходит на формат стабильности либо целесообразности официального сотрудничества, официальной работы, то пригожина просят уступить место.

"И его положение зависит от того, насколько он востребован, а также от благосклонности основного заказчика", – подчеркивает эксперт.

По его словам, основным заказчиком является путин.

Почему-то и украинские журналисты, и ряд внешних наблюдателей сильно уцепились за недавние слова пригожина о спятившем "деде", применяя это к путину. И то ли забывая, то ли не зная, что уже лет десять пригожин называет так шойгу, замечает политолог.

пригожин остается верен путину, уверяет Игар Тышкевич. И тут ничего не поменялось.

"Какое-то время пригожин нужен был путину в Украине. Сейчас – не так. При этом его востребованность на других направлениях пока не снизилась. Но может так случится, что он будет не востребован вовсе. И это, понятно, тревожит пригожина", – поясняет эксперт.

Два фронта противостояния

В то же время, отмечает Игар Тышкевич, в россии серьезно подумывают о том, каким образом вплести институт частных военных компаний в официальный силовой блок. Если это случится, поясняет он, появится своеобразное место "смотрящего" за ЧВК. И для пригожина это – очень хороший формат усиления своей политической субъектности.

"Поэтому естественно, что он продолжает атаковать руководство министерства обороны, заявляя о неэффективости армии. И тем самым лоббируя возникновение института ЧВК как органичной составляющей российской действительности. Формального возникновения, а не просто признания, что такие компании как-то где-то существуют, – уточняет эксперт. – Так пригожин надеется создать место для себя в среде политических элит".

Конфликт с кадыровом связан с этим лишь частично, считает Игар Тышкевич.

"Понятно, что кадыров тоже не против, в том или ином формате, легализации ЧВК. Но есть еще одна группа, которая может выйти на формат курирования данного направления. Это группа золотова. На которого ставит кадыров. И с которым, по разным причинам, пригожин конфликтовать не может. Вот и получается, что кадыров и пригожин лоббируют, по сути, одно и тоже. Но кадыров атакует, потому что с точки зрения формата силовиков у него и его покровителя немного другие взгляды", – поясняет эксперт.

По его словам, второе направление конкуренции – политическое, но для пригожина оно пока не столь актуально, поскольку до выборов в Госдуму (очередные должны состояться в 2026 году) еще далеко.

"Но рано или поздно рф понадобится создание новой праворадикальной (имперской) партии. Некий аналог партии "Родина", которую в свое время создал Рогозин (среди прочих), чтобы канализировать некие радикальные, имперские настроения после второй чеченской войны. Тогда договор с кланом кадыровых многие в рф, особенно российские правые, воспринимали как предательство со стороны кремля. И именно партия "Родина" тогда помогла решить эту проблему", – напоминает Игар Тышкевич.

Вот и после нынешней войны рф точно понадобится создание аналогичной политической структуры, уверен он.

"Учитывая, что до выборов еще далеко, у пригожина есть время на определенном этапе сыграть в партию. Но так как пока решение о партийном проекте не принято, он концентрируется на возможности легально влиться в клан силовиков", – констатирует эксперт.