Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа":

В конце апреля главарь наемников из ЧВК "Вагнера" евгений пригожин разразился очередной чередой громких заявлений и выпадов в адрес минобороны рф.

Уже традиционно пожаловался, что его наемникам не хватает боеприпасов, заявил, что внутри рф царит измена, пригрозил, что может вывести своих боевиков с позиций в районе Бахмута.

И даже посетовал, что ЧВК "Вагнер" вскоре перестанет существовать.

Похоже, пригожин загоняет в определенной степени Кремль в угол. Выставляя фактически ультиматум: или его начинают воспринимать как реального участника политических процессов, системного игрока. Или он свернет свою деятельность в Украине – и вернется к более прибыльному и менее опасному наемничеству в Африке и еще где-то.

Судя по всему, пригожина никто не подпустил ни к принятию решений, ни к центральной "кормушке", ни хотя бы к "потокам". Как был он во второй-третьей линии путинского окружения, так там и остается. Ничего не решающий, вынужденный только реагировать на чьи-то решения. А пригожину уже тесно в этом круге. Он хочет чего-то большего.

Почему пригожин стал столь заметной фигурой в информационном пространстве? Потому что публичной политики в рф вообще нет. И любые пригожинские заявления воспринимаются как элемент публичной политики, хоть таковой не являются. Но на безрыбье…

Давайте не забывать, что пригожин владеет не только ЧВК "Вагнер" и ресторанным бизнесом, но и достаточно большим медиахолдингом, ботофермой, которые продуцируют нужный ему информационный продукт. При всём при том, его и рядом нельзя ставить с тем же главой "Роснефти" Игорем Сечиным или братьями Ковальчуками (старший является президентом Курчатовского института, на финансирование которого государство в последние годы выделяет десятки миллиардов рублей, а младший – известный банкир). С другими людьми из первого путинского круга. Они просто берут – и вынимают из бюджета сотни миллиардов. Это не бизнес, не экономика. Это – допуск к ресурсам.

А пригожин, который, похоже, вкладывает немало личных ресурсов в свои проекты, включая ЧВК, хотел бы получить право участвовать в распределении всероссийских ресурсов. Но если он выпрашивает у министра обороны снаряды, это говорит о том, что пригожин не является человеком, который что-то решает. Лишь исполнителем, "решалой", жаждущим попасть в среду тех, кто отдает приказы и принимает решения.

Пока вся эта грызня между пригожинцами и частью миноборонцев, похоже, вполне устраивает путина. Он как бы арбитр. Как бы "над схваткой". А те, кто грызется, грызут исключительно друг друга. Никто из них о путине ничего плохого не говорит. Разве что периодически погавкивает на его окружение.

Кто в итоге кого перекусит? Тут, думаю, зависит от того, сумеет ли пригожин добиться какого-то результата, который – то ли он обещал Кремлю, то ли Кремль на него повесил. Некие обязательства – до какого-то срока захватить Бахмут. Вот только дедлайны всё смещаются, а взятия так и нет.

Между тем есть упорные слухи, что вот-вот начнется контрнаступление Украины. И если оно приведет к тому, чего мы хотим, если оно будет эффективным, "фактор пригожина" может просто исчезнуть из медиапространства (или вообще) – за ненадобностью.

Понимая это, пригожин, похоже, готовит пути отступления. Отсюда все эти упреки в адрес минобороны (мол, я бы уже давно всех победил, но мне не дают). Отсюда попытка оседлать такую популярную в народе тему, как борьба с олигархами (мол, надо бы раскулачивать особо зажравшихся, не должны обычные россияне за всё платить). И для путина, с которым всё же связывают пригожина, такой вариант тоже – вариант. Если (точнее – когда) всё начнет валиться, когда путин почувствует прямую угрозу своему существованию, он может прикрыться опричниной по типу той, что была в 1565—1572 годы во время царствования Ивана Грозного. Такая себе личная репрессивная армия. Во главе с пригожиным.

Всех оппонентов этот режим уже или пересадил, или выдавил из страны. Протеста нет от слова "совсем". Народ – в повиновении (а кто-то даже рад такому "социальному лифту", как возможность получить деньги, воюя, или за смерть отвоевавшихся). Осталась традиционная для россии всех времен угроза – дворцовый переворот. Потому что больше всего сейчас теряют средние и высшие круги. Они лишаются привычного образа жизни, капиталов, имущества и средств за рубежом, возможности путешествовать и так далее. Фактически – лишаются будущего. И периодически сливаемые их разговоры говорят сами за себя. И ненависть к путину явно нарастает среди остатков "элит".

Так что по примеру Ивана Грозного, по примеру своего любимого Сталина – путин руками пригожина и ему подобных может начать "пропалывать" и ближние круги, опасаясь, что кто-то поможет ему поскорее отправиться на тот свет.

Тоталитарная логика – она такая.

Некоторое время у путина был период электорального авторитаризма, когда существовала хотя бы видимость конкуренции. Тогда не требовалось тотального контроля и опричников. Система существовала вполне себе стабильно и удобно для Кремля и его кругов. И могла так существовать еще определенное время.

А потом случилось то, объяснить чего не могут, думаю, даже те, кто знает путина куда лучше, чем аналитики и политики, взирающие на ситуацию со стороны. Он начал полномасштабную войну против Украины и фактически всего демократического мира. Что это было? Его личные психологические проблемы? Или осознание того, что без войны ему угрожает некий заговор элит, избежать которого можно лишь, начав войну? Что бы ни было – ситуация ведет россию к пропасти. И падать хотят далеко не все. путину, впрочем, на это плевать. Ему важно сохранить пост, иначе – позорная смерть или смертельный позор. При жизни он этого не хочет. И вполне может готовить из пригожина "щит" на случай внутренней смуты.