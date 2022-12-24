Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) считают, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается увеличить роль своей компании на войне в Украине, чтобы утвердиться как одна из ключевых фигур этих событий.

На данный момент россия стоит перед вызовом по переформатированию групп влияния вокруг путина и созданием новых политических проектов. Кремлю важно создание двух таких проектов, которые канализировали бы возможные протестные настроения, вызванные войной против Украины и ее последствиям.

Один – для условной либеральной публики. Но это не так актуально, потому что часть таковой выехала, часть мобилизована, часть за решеткой, часть деморализована. Но именно на такой электорат направлены акции типа тех, что устраивала корреспондентка Первого канала – Мария Овсянникова, прошедшая в якобы прямом эфире с антивоенным плакатом, или постановочное "бегство" из рф Ксении Собчак.

Пока на условно либеральном поле, довольно узком, идет прощупывание и поиск идей, на поле радикалов, крайне правых, ситуация несколько иная. Это поле будет расти. Оно во время отступления армии рф в Харьковской области продемонстрировало способность если не раскачать ситуацию, то создать проблемы для Кремля. И главное – информационные площадки это части не контролируются российским режимом в полной мере.

Очевидно, что путину необходимо будет создавать некий аналог партии "Родина". Той самой, с которой стартовал одиозный бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, получивший на днях ранение мягких тканей в Донецке.

"Родина" – это была коммунистически-фашистская партия, которая играла на реваншистских настроениях. Что понадобится Кремлю и сейчас. В свое время партия "Родина" возникла как способ канализации протестных настроений после второй Чеченской войны и договора Москвы с кланом Кадыровых. Многим, вовлеченным в государственные процессы, становление Кадыровых хозяевами Чечни, мягко говоря, не понравилось. И сейчас на горизонте маячит похожая ситуация. Которой пытаются воспользоваться Кадыров, Пригожин – с одной стороны, а Соловьев, Скабеева и Симоньян – с другой. Решение кто и как будет создавать аналог "Родины", а также условную либеральную партию, пока не принято. Но все пытаются зацепиться за возможность стать их частью.

При этом Пригожин пытается разыграть еще и карту ослабления клана силовиков, его дробления, атакуя позиции Минобороны. Пытаясь стать частью группы влияния. Потому что в рф партии – это скорее политические прокладки. Они не являются сами по себе группами влияния. Последние держатся на персонах (одной или двух), входящих в ближайшую орбиту президента.

И Пригожин из такого себе порученца, который не способен воссоздать новый клан, пытается перерасти в нечто большее. С одной стороны, заигрывать с радикальной публикой, демонстрируя якобы, что он защитник рф и ее имперских интересов. С другой – бросая вызов силовикам и одновременно пытаясь вписаться в какую-то группу, какой-то клан.

И тут даже показательная казнь кувалдой одного из "вагнеровцев" за якобы переход на сторону Украины – это был посыл и российскому обществу в стиле "мы готовы на крайние меры". А также для части силовиков. Ведь Следственный Комитет рф обязан был завести уголовное дело по данному инциденту. И на начальном этапе молчание СК было воспринято как слабость. Как то, что Пригожин побеждает.

После этого он начал очередную атаку на губернатора Санкт-Петербурга – Беглова.

Однако Кремль осадил Пригожина. По казни для российской публики нашли вариант, что это якобы какая-то провокация, постановка. И СК тут же завел уголовное дело по попытке дискредитировать неизвестными лицами российских силовиков.

А Пригожин продолжает играть на двух фронтах. Оставляет для себя возможность идти на партийное поле (это худший для него вариант, потому что партия, как я уже отмечал, не является в рф группой влияния) или – вписаться в группу влияния кого-то из силовиков.

На данный момент Пригожин для Кремля – необходимый порученец. Но если при дележе портфелей в новой конфигурации власти (или ее косметическом переосмыслении) он окажется лишним и для силовиков, и для новой политической партии, то, возможно, с ним случится некий несчастный случай.

Но сама инфраструктура, сама система ЧВК в Кремле воспринимается как потенциально выгодная и многообещающая. И она никуда не исчезнет даже после исчезновения Пригожина. Просто возникнет вопрос, кто станет его сменщиком.