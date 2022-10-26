Ксения Собчак бежала из россии: спасение от репрессий, или же "троянский конь" для Запада?

Ксения Собчак спешно покинула россию, где ей уже "шьют дело" о вымогательстве.

В среду, 26 октября, российские СМИ сообщили занимательную новость: российская журналистка и вроде как оппозиционерка (хотя это не точно) Ксения Собчак, по сути поддержавшая войну россии против Украины и публично распространявшая фейки об украинских воинах-защитниках Мариуполя и "Азовстали", бежала из российской федерации в Литву.

Бегство в стиле шпионского детектива

Утром 26 октября ряд российских СМИ сообщили, что следователи пришли с обыском в загородный дом Собчак в элитном посёлке в Подмосковье. Источник ТАСС в правоохранительных органах (если кто не знал, в рф уже много лет такая практика: власти дают свою позицию СМИ, вплоть до веерной рассылки релиза, но с указкой ссылаться на "источник", тем самым вроде как и обнародуя свою позицию, но при этом не беря на себя ответственность за нее) рассказал, что следственные действия связаны с уголовным делом о вымогательстве, в рамках которого вечером 24 октября был задержан коммерческий директор медиахолдинга Собчак "Осторожно Media" Кирилл Суханов.

Позже, опять же со ссылкой на источник, российское государственное агентство РИА "Новости" сообщило, что Собчак выехала в ночь на 26 октября в Литву через Минск. А другие СМИ, вновь таки, со ссылкой на источники, сообщили, что Собчак даже собирались задержать в аэропорту при попытке вылететь из рф, однако она смогла обхитрить российских правоохранителей и покинула страну иным способом — через Беларусь.

Позже ТАСС, вновь со ссылкой на источник в правоохранительных органах, написало подробности "хитрого финта" Собчак. Она якобы запутала оперативников, купив перед отъездом разные авиабилеты: "Она выехала из Москвы еще ночью. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Беларусь", — сообщил источник.

Еще спустя некоторое время российские СМИ запестрели сообщениями, что Собчак проходит по делу о вымогательстве (по которому задержан Суханов) как подозреваемая.

Оппозиционерка?

В этом материале мы не будем вникать в подробности данного уголовного дела и в то, насколько оно обоснованно, а сконцентрируемся на личности, судя по всему, новой российской "политической беженки" — Ксении Собчак.

Прежде всего, стоит отметить, что девушка, ввиду личности ее отца (Анатолий Собчак в свое время был видным политическим деятелем в рф) с детства знакома с нынешними представителями высших кругов российской власти.

Так, согласно данным из открытых источников (да она и сама это не скрывает), хорошо знакома как с экс-президентом рф, а ныне время от времени извергающим различные нелепые угрозы и требования замглавы совфеда рф дмитрием медведевым.

Ну а о близком многолетнем знакомстве Ксении с нынешним президентом рф владимиром путиным не написал только ленивый, а не слышал разве что глухой. Путины и Собчаки какое-то время дружили семьями, а после смерти Анатолия Собчака путин неоднократно принимал его дочь и вдову в своей резиденции. Правда, в российских СМИ "гуляет" информация о том, что отношения путина и Ксении Собчак якобы испортились после ее личного "предательства" путина — участия в протестном движении 2011—2013 годов в рф (неудавшаяся "болотная революция"). При этом сама оппозиционерка позже признавала, что не планировала портить личные отношения с путиным и переживала о случившемся.

В интервью 2012 года Собчак признавалась, что хорошо относится к путину как человеку, который единственный в тяжёлое время помог её отцу, но не симпатизирует ему как политику.

Тогда, во время "опалы", по Ксении якобы в первый раз "проехался каток репрессий" за ее оппозиционную деятельность: у нее прошили обыски, изъяли крупную сумму наличными (1,5 млн евро), а все ее контракты с федеральными ТВ-каналами были расторгнуты.

Правда, "опала" длилась не так и долго: уже спустя два месяца ей вернули деньги, да и с путиным отношения у нее тоже вскоре наладились, как пишет российское издание "Проект" со ссылкой на знакомых Собчак. "Прошло время, они встретились и она ему объясняла. Все как с дочерью", — рассказал собеседник издания.

Также прекратилась "травля" Собчак со стороны работающих на кремль блогеров: они получили указание — не писать больше про Собчак ничего плохого. "Она беременна и отходит от оппозиционной деятельности", — так "Проекту" объяснял собеседник, получивший такой наказ.

Публично же Собчак "помирилась" с путиным в сентябре 2013 года. Ее позвали на встречу провластного дискуссионного клуба "Валдай", где ей даже разрешили задать вопрос путину.

Помимо этого Ксения впоследствии неединожды была допущена до участия в ежегодных "прямых линиях с путиным", где задавала ему вроде как "неудобные" для власти вопросы.

Баллотирование в президенты рф — "против всех", или проект Кремля?

В дальнейшем Ксения Собчак, заимевшая имидж телеведущей-журналистки и "бывалой оппозиционерки" (помогли участие в протестах, опала и ее телепроекты), с переменным успехом продолжала свою деятельность, в том числе участвуя в различных дискуссиях и российских оппозиционных "тусовках".

А в 2018 году Ксения Собчак баллотировалась в президенты российской федерации. При этом она объявила кампанию "против всех". Как пишут некоторые оппозиционные российские СМИ, именно Кремль согласовал ее выдвижение, отредактировал избирательную кампанию и финансировал ее. По сути, это была подстраховка путина на случай преобладания в обществе оппозиционных настроений. Да и сама Собчак "подстеливала соломку путину".

По задумке Кремля, именно Собчак должна была стать "кандидатом от оппозиции" вместо недопущенного к баллотированию ключевого "соперника" диктатора — Алексея Навального. И кандидатура Ксении Собчак была выбрана неслучайно — девушка была широко известна российским народным массам, хоть и имела весьма "смутный" имидж — не то оппозиционерки, не то представительницы "нового поколения" и либералки.

При этом у нее был значительный антирейтинг — ее в целом не воспринимали серьезно за скандальную репутацию (несколько светских скандалов и к тому же образ прожигательницы жизни — "светской львицы"); поддержки сторонников путина у нее не было, так как "она же либерастка и вообще"; а оппозиционно настроенные к действующей власти россияне хотели бы более "радикально" настроенного кандидата, а не "крестницу путина" (дошло до того, что самой Собчак пришлось публично опровергать этот тезис, заявляя, что она не является крестной дочерью российского диктатора). Все это должно было снизить процент проголосовавших за нее и повысить шансы путина на победу.

Однако, видимо, в Кремле перестарались с повышением шансов своего патрона, и выборы президента рф 2018 года прошли превосходно. Превосходно для путина — по данным российской ЦИК, он набрал рекордные 76,69 % голосов от принявших участие в голосовании.

Расчет кремля на то, что Собчак станет лидером оппозиции и получит значительное количество голосов также не оправдался: она набрала на выборах всего 1,68% голосов.

Сама Собчак после выборов "добавила жару" и усилила раскол в ряды и так не сильно дружной российской оппозиции, обвинив в низком рейтинге Алексея Навального, который, по ее мнению, "почему-то не захотел проводить умного голосования и объединиться вокруг одного самого либерального из представленных кандидатов" (то есть ее самой).

Собчак об Украине и Крыме

В случае с Украиной, то здесь у Ксении Собчак весьма пропутинская позиция: в марте 2014 года после оккупации Крыма россией она называла случившееся "блестящей политической комбинацией", отмечая, что единственная в своём кругу поддерживает подобную точку зрения. Более того, в интервью польскому Newsweek в марте 2015 года Собчак заявила, что оказавшись на месте президента россии, возможно, и сама осмелилась бы на захват Крыма.

Правда, в угоду оппозиции во время президентских выборов в рф 2018 года ей пришлось публично поменять свою позицию к оккупации Крыма и устроенной росссией войны на Донбассе: на пресс-конференции после объявления об участии в выборах она назвала нелегитимными действия россии в Крыму, однако добавила, что вопрос возврата полуострова Украине требует отдельных "обсуждений и компромиссов".

Более того, во время избирательной кампании в интервью CNN Собчак отметила, что в соответствии с нормами международного права Крым принадлежит Украине, а также поддержала введённые в отношении россии санкции.

После начала широкомасштабного вторжения рф в Украину в своем Instagram Собчак сделала пессимистичное заявление (сейчас оно недоступно), в котором признала наличие войны рф против Украины, не забыв повторить одну из любимых ранее кремлевских мантр о том что русские и украинцы — один народ:

"Сегодня разбудили меня в шесть утра словами "Ксюша, началась война". Не на нашей земле — да. С нашими людьми — да. Все мои прогнозы — к е*еням. Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас, — оптимисты. Пессимисты все давно уехали".

Однако хватило Собчак ненадолго и уже в середине сентября она в своем Telegram-канале назвала украинцев нацистами за то, что украинские пользователи соцсетей возмутились участием российской модели Натальи Водяновой в рекламной кампании международной торговой сети Zara.

Что дальше?

Здесь мы уже уходим в область прогнозов и предположений. И рассматриваем версию, что теперь у "российской оппозиции", а также не исключено, что у российских властей, появился еще один громкий голос, к которому могут прислушиваться на Западе.

Почему у российской оппозиции — вполне понятно: "Собчак — пострадавшая от режима, ее притесняют за позицию по …" (нужную причину подставить).

В чем может быть выгода для Кремля от появления "беглянки Собчак" на Западе? Можно предположить, что Кремлю выгодно снизить накал страха и неудовольствия действиями рф против Украины и на международной арене, предоставив Западу "хорошую русскую".

Исходя из вышеизложенных моментов в биографии и деятельности Собчак, то не исключено, что она будет рассказывать, что "в россии не все так однозначно" и далеко не все россияне желают уничтожения Украины и украинцев (ведь действительно не все! Согласно опросам, войну и путина поддерживает "лишь" подавляющее большинство граждан рф).

Возможно, она будет методом "публичной дипломатии" склонять общественное мнение на Западе к тому, что путину вообще нужно дать некие гарантии (как она это рассказывала в 2018 году).

Также возможны и другие негативные для Украины и ее поддержки на Западе действия Ксении Собчак. Времґя покажет.

Как сообщалось, ранее украинский инвестиционный банкир и блогер Сергей Фурса пояснил, что деятельность российских либералов максимально мешает Украине.