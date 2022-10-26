Ксенія Собчак втікла з росії: порятунок від репресій, чи "троянський кінь" для Заходу?

Ксенія Собчак спішно покинула росію, де їй уже "шиють справу" про здирство.

У середу, 26 жовтня, російські ЗМІ повідомили цікаву новину: російська журналістка і наче як опозиціонерка (хоча це не точно) Ксенія Собчак, яка по суті підтримала війну росії проти України і публічно розповсюджувала фейки про українських воїнів-захисників Маріуполя і "Азов", втекла з російської федерації до Литви.

Втеча в стилі шпигунського детективу

Вранці 26 жовтня низка російських ЗМІ повідомили, що слідчі прийшли з обшуком до заміського будинку Собчак в елітному селищі у Підмосков’ї. Джерело ТАСС у правоохоронних органах (якщо хтось не знав, у росії вже багато років така практика: влада дає свою позицію ЗМІ, аж до віялової розсилки релізу, але з вказівкою посилатися на "джерело", тим самим начебто і оприлюднюючи свою позицію, але при цьому не беручи на себе відповідальність за неї) розповіло, що слідчі дії пов’язані з кримінальною справою про здирство, в рамках якої ввечері 24 жовтня був затриманий комерційний директор медіахолдингу Собчак "Осторожно Media" Кирило Суханов.

Пізніше, знову ж таки з посиланням на джерело, російське державне агентство РІА "Новости" повідомило, що Собчак виїхала в ніч проти 26 жовтня до Литви через Мінськ. А інші ЗМІ, знову-таки, з посиланням на джерела, повідомили, що Собчак навіть збиралися затримати в аеропорту при спробі вилетіти з росії, проте вона змогла обхитрити російських правоохоронців і залишила країну в інший спосіб — через Білорусь.

Пізніше ТАСС знову з посиланням на джерело в правоохоронних органах написало подробиці "хитрого фінта" Собчак. Вона нібито заплутала оперативників, купивши перед від’їздом різні авіаквитки: "Вона виїхала з Москви ще вночі. При цьому вона вчора купила авіаквитки через інтернет до Дубаї, сьогодні — до Туреччини. Це вона зробила, щоб заплутати оперативників. У результаті ж вона в'їхала до Литви через Білорусь", — повідомило джерело.

Ще через деякий час російські ЗМІ замайоріли повідомленнями, що Собчак проходить у справі про вимагання (за яким затримано Суханова) як підозрювана.

Опозиціонерка?

У цьому матеріалі ми не вникатимемо в подробиці даної кримінальної справи і в те, наскільки вона обґрунтована, а сконцентруємося на особистості, схоже, нової російської "політичної біженки" — Ксенії Собчак.

Насамперед, слід зазначити, що дівчина, зважаючи на особистість її батька (Анатолій Собчак свого часу був видним політичним діячем у рф) з дитинства знайома з нинішніми представниками вищих кіл російської влади.

Так, згідно з даними з відкритих джерел (та вона і сама це не приховує), добре знайома як з екс-президентом росії, а нині заступником голови совфеда рф Дмитром Медведєвим, який час від часу вивергає різні безглузді погрози і вимоги.

Ну а про своє багаторічне знайомство Ксенії з нинішнім президентом росії владимиром путіним не написав тільки лінивий, а не чув хіба що глухий. Путіни та Собчаки якийсь час дружили сім’ями, а після смерті Анатолія Собчака путін неодноразово приймав його дочку та вдову у своїй резиденції. Щоправда, у російських ЗМІ "гуляє" інформація про те, що відносини путіна та Ксенії Собчак нібито зіпсувалися після її особистої "зради" путіна — участі у протестному русі 2011—2013 років у росії (невдала "болотна революція"). При цьому сама опозиціонерка пізніше визнавала, що не планувала псувати особисті стосунки з путіним і переживала через те, що сталося.

В інтерв’ю 2012 року Собчак зізнавалася, що добре ставиться до путіна як людини, яка єдина у важкий час допомогла її батькові, але не симпатизує йому як політику.

Тоді, під час "опали", по Ксенії нібито вперше "проїхав каток репресій" за її опозиційну діяльність: у неї прошили обшуки, вилучили велику суму готівкою (1,5 млн євро), а всі її контракти з федеральними ТБ-каналами були розірвані.

Щоправда, "опала" тривала не так і довго: вже через два місяці їй повернули гроші, та й з путіним стосунки у неї теж незабаром налагодилися, як пише російське видання "Проект" із посиланням на знайомих Собчак. "Минув час, вони зустрілися і вона йому пояснювала. Все як із дочкою", — розповів співрозмовник видання.

Також припинилася "травлення" Собчак з боку блогерів, що працюють на кремль: вони отримали вказівку — не писати більше про Собчак нічого поганого. "Вона вагітна і відходить від опозиційної діяльності", — так "Проекту" пояснював співрозмовник, який отримав такий наказ.

Публічно Собчак "помирилася" з путіним у вересні 2013 року. Її покликали на зустріч провладного дискусійного клубу "Валдай", де їй навіть дозволили поставити запитання путіну.

Крім цього Ксенія згодом неодноразово була допущена до участі в щорічних "прямих лініях з путіним", де ставила йому як "незручні" для влади питання.

Балотування в президенти росії — "проти всіх", або проект Кремля?

Надалі Ксенія Собчак, яка отримала імідж телеведучої-журналістки та "бувалої опозиціонерки" (допомогли участь у протестах, опала і її телепроекти), зі змінним успіхом продовжувала свою діяльність, у тому числі беручи участь у різних дискусіях та російських опозиційних "тусовках".

А у 2018 році Ксенія Собчак балотувалася у президенти російської федерації. При цьому вона оголосила кампанію "проти всіх". Як пишуть деякі опозиційні російські ЗМІ, саме Кремль погодив її висунення у президенти, відредагував виборчу кампанію та фінансував її. По суті, це була підстраховка путіна на випадок переважання в суспільстві опозиційних настроїв. Та й сама Собчак "підстелювала соломку путіну".

За задумом Кремля, саме Собчак мала стати "кандидатом від опозиції" замість недопущеного до балотування ключового "суперника" диктатора — Олексія Навального. І кандидатуру Ксенії Собчак було обрано невипадково — дівчина була широко відома російським народним масам, хоч і мала дуже "смутний" імідж — чи то опозиціонерки, чи то представниці "нового покоління" та лібералки.

При цьому вона мала значний антирейтинг — її загалом не сприймали серйозно за скандальну репутацію (кілька світських скандалів і до того ж образ марнотратниці життя — "світської левиці"); підтримки прихильників путіна у неї не було, тому що "вона ж ліберастка і взагалі"; а опозиційно налаштовані до чинної влади росіяни хотіли б "радикальніше" налаштованого кандидата, а не "хрещеницю путіна" (дійшло до того, що самій Собчак довелося публічно спростовувати цю тезу, заявляючи, що вона не є хресною дочкою російського диктатора). Все це мало знизити відсоток тих, хто проголосував за неї, і підвищити шанси путіна на перемогу.

Однак, мабуть, у Кремлі перестаралися з підвищенням шансів свого патрона, і вибори президента росії 2018 пройшли чудово. Чудово для путіна — за даними російської ЦВК, він набрав рекордні 76,69% голосів від тих, хто взяв участь у голосуванні.

Розрахунок кремля на те, що Собчак стане лідером опозиції і отримає значну кількість голосів, також не виправдався: вона набрала на виборах лише 1,68% голосів.

Сама Собчак після виборів посилила розкол у рядах і так не дуже дружної російської опозиції, звинувативши в низькому рейтинзі Олексія Навального, який, на її думку, "чомусь не захотів проводити розумного голосування і об’єднатися навколо одного з найліберальніших з представлених кандидатів" (тобто її самої).

Собчак про Україну та Крим

У випадку з Україною, то тут у Ксенії Собчак була дуже пропутінська позиція: у березні 2014 року після окупації Криму росією вона називала те, що сталося "блискучою політичною комбінацією", зазначаючи, що єдина у своєму колі підтримує подібну точку зору. Більше того, в інтерв’ю польському Newsweek у березні 2015 року Собчак заявила, що опинившись на місці президента росії, можливо, і сама наважилася б на захоплення Криму.

Щоправда, для опозиції під час президентських виборів у росії 2018 року їй довелося публічно змінити свою позицію до окупації Криму та влаштованої росією війни на Донбасі: на прес-конференції після оголошення про участь у виборах вона назвала нелегітимними дії росії в Криму, проте додала, що питання повернення півострова Україні потребує окремих "обговорень та компромісів".

Більше того, під час виборчої кампанії в інтерв’ю CNN Собчак зауважила, що відповідно до норм міжнародного права Крим належить Україні, а також підтримала введені щодо росії санкцій.

відпочатку широкомасштабного вторгнення рф в Україну у своєму Instagram Собчак зробила песимістичну заяву (зараз вона недоступна), в якій визнала наявність війни росії проти України, не забувши повторити одну з улюблених раніше кремлівських мантр про те, що росіяни та українці — один народ:

"Сьогодні розбудили мене о шостій ранку словами "Ксюша, почалася війна". Не на нашій землі — так. З нашими людьми — так. Всі мої прогнози — до е*еней. Ми всі тепер замкнені в цій ситуації. Виходу немає. Ми, росіяни, ще багато років будемо розхльобувати наслідки сьогоднішнього дня. Тепер я віритиму тільки в найгірші сценарії. Хоча завжди була оптимістом. Хоча всі, хто залишилися в росії зараз, — оптимісти. Песимісти всі давно поїхали".

Проте вистачило Собчак ненадовго і вже у середині вересня вона у своєму Telegram-каналі назвала українців нацистами за те, що українські користувачі соцмереж обурилися участю російської моделі Наталії Водянової у рекламній кампанії міжнародної торгової мережі Zara.

Що далі?

Тут ми вже йдемо в область прогнозів та припущень. І розглядаємо версію, що тепер у "російської опозиції", а також не виключено, що у російської влади з’явився ще один гучний голос, до якого можуть прислухатися на Заході.

Чому у російської опозиції, цілком зрозуміло: "Собчак — постраждала від режиму, її утискують за позицію щодо…" (потрібну причину підставити).

У чому ж може бути зиск для Кремля від появи "втікачки Собчак" на Заході? Можна припустити, що Кремлю вигідно знизити напруження, рівень страху та невдоволення діями росії проти України та на міжнародній арені, надавши Заходу "хорошую русскую".

Виходячи з вищевикладених моментів у біографії та діяльності Собчак, то не виключено, що вона розповідатиме, що "в росії не все так однозначно" і далеко не всі росіяни бажають знищення України та українців (адже справді не всі! Згідно з опитуваннями, війну та путіна підтримує "тільки" переважна більшість громадян росії).

Можливо, вона буде методом "публічної дипломатії" схиляти громадську думку на Заході до того, що путінові взагалі потрібно дати певні гарантії (як вона це розповідала у 2018 році).

Також можливі інші негативні для України та її підтримки на Заході дії Ксенії Собчак. Покаже лише час.

Як повідомлялося, раніше український інвестиційний банкір та блогер Сергій Фурса пояснив, що діяльність російських лібералів максимально заважає Україні.