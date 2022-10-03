Інвестиційний банкір та блогер Сергій Фурса вважає, що діяльність російських лібералів максимально заважає Україні

Хороші росіяни нам не союзники

Багато хто в Україні досі намагається комунікувати з "хорошими руськими". Адже вони наші союзники у боротьбі проти Путіна. Але це не так. Хороші росіяни нам не союзники.

Хороші росіяни рятують людей від мобілізації. Не протестуючи проти мобілізації в Росії, а захищаючи та витягуючи з мобілізаційних мереж тих, хто там за законом не має бути. Різного роду батьків 4-х дітей, астматиків та дідів 70 років, яких бадьорі військкоми заганяють до армії. Таким чином хороші росіяни кажуть, що мобілізація — це ок, але треба, щоб вона була за законом. Таким чином, "хороші руські" підвищують ефективність мобілізації. Те, що наламали дуболоми військкоми, намагаються виправити різного роду Ксенії Собчак. Хороші росіяни, які типу проти війни, роблять російську армію ефективнішою. Залишилося тільки піти в сестри милосердя та поїхати на фронт, лікувати бідних російських хлопчиків.

Хороші росіяни не рятують людей від війни, а перерозподіляють втрати за різними соціальними групами. Допомагаючи Путіну вести війну проти України. Рятуючи від фронту одних людей, і спрямовуючи на їхнє місце інших. Яким належить там бути.

Це не вперше хороші росіяни, які проти Путіна, допомагають Путіну. Хороші росіяни Навального вигадали "розумне голосування". І вдають, що вони щось змінюють, не голосуючи за кандидатів від партії влади, а допомагаючи ситуативно то партії Зюганова, то партії Жириновського. Дуже розумне голосування. У результаті партія Путіна все одно візьме тотальну більшість. Адже вони підраховують голоси цього дуже розумного голосування. Але сотні тисяч людей йдуть на вибори та голосують, легітимізуючи правління Путіна. А потім, коли починається війна, раптом кажуть "а ми тут до чого, ми за нього не голосували".

Чи означає це, що Навальний чи Собчак працюють на Путіна? Ні. Навальний у в’язниці та міг не вижити після отруєння. На Собчак начхати. Працює вона на Путіна чи не працює, взагалі не важливо. Але вони російські імперці. А тому вони не можуть бути нашими союзниками.

"Хороші руські" можуть бути жертвами політики Путіна. Як і українці. Але вони не союзники у боротьбі з ним. З початку війни вони виступали проти санкцій, зараз допомагають проводити мобілізацію. У майбутньому виступатимуть проти розділення Росії. Вони намагатимуться показати світові обличчя "іншої" Росії, щоб викликати жалість і щоб світ, замість того, щоб добити небезпечного ворога, знову завалив його стегенцями. І на якийсь час Росія знову навіть може одягнути ліберальну маску, щоб набратися сил.

Чи є у нас союзники у Росії? Ні. І не може бути. Саме тому, що Росія – екзистенційний ворог України. І нам потрібно не лише викинути російські війська з України, а й домогтися розпаду Росії. І ніхто в самій імперії не буде нас у цьому підтримувати. Свідомо.

А не усвідомлено нашими союзниками є всі ці Кадирови та Пригожини. Тому що вони зі своєю "опричниною" і послаблюють максимально Росію. І послаблюватимуть її в майбутньому. Хоч би якими дуболомами були російські генерали, але воювати вони вміють краще, ніж бандити Пригожин і Кадиров. Їхня боротьба за владу з силовиками (класична, бандити проти ментів) максимально розхитуватиме човен і послаблюватиме Росію. Так, вони ненавидять Україну. Але зараз їхня діяльність усередині Росії максимально допомагає Україні, тоді як російських лібералів – максимально заважає, — написав Сергій Фурса.