Для пригожина в россии готовят новую задачу - эксперт объяснил его цель

ЧВК в россии хотят прировнять к официальным силовым структурам

В россии серьезно подумывают о том, чтобы сделать ЧВК частью официального силового блока. Если это произойдет, то появится своеобразное место "смотрящего" за наемниками, которое, вероятно, хочет занять пригожин для усиления своей политической субъектности.

Такое мнение выразил эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". По его словам, именно с этой целью главарь ЧВК "Вагнер" нападает на Минобороны россии и критикует армию оккупантов.

"Поэтому естественно, что он продолжает атаковать руководство министерства обороны, заявляя о неэффективности армии. И тем самым лоббируя возникновение института ЧВК как органической составляющей российской действительности. Формального возникновения, а не просто признания, что такие компании где-то существуют. Так пригожин надеется создать место для себя среди политических элит", — отмечает эксперт.

По словам Тышкевича, конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым лишь частично связан с этим. Кадыров тоже заинтересован в том, чтобы ЧВК легализировали, но есть еще одна группа, которая может курировать это направление.

"Это группа золотова (виктора золотова — Ред.). На которую ставит Кадыров. И с которым, по разным причинам, пригожин конфликтовать не может. Вот и получается, что кадыров и пригожин лоббируют, по сути, одно и тоже. Но кадыров атакует, потому что с точки зрения формата силовиков у него и его покровителя несколько иные взгляды", – объясняет эксперт.

Подробнее о конфликте пригожина с Кадыровым и российским военным командованием читайте в материале "Не сошлись во взглядах? За что и почему воюют между собой пригожин и кадыров".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Крыму набирают в ЧВК добровольцев, которые хотят "защищать полуостров" от ВСУ. Уже созданы два добровольческих батальона.