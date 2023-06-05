Для пригожина в росії готують нове завдання – експерт пояснив його мету

ПВК у росії хочуть прирівняти до офіційних силових структур

У росії серйозно подумують про те, щоб зробити ПВК частиною офіційного силового блоку. Якщо це станеться, то з’явиться своєрідне місце "наглядача" за найманцями, яке, ймовірно, хоче зайняти пригожин для посилення своєї політичної суб’єктності.

Таку думку висловив експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігор Тишкевич в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". За його словами, саме з цією метою ватажок ПВК "Вагнер" нападає на Міноборони росії та критикує армію окупантів.

"Тому природно, що він продовжує атакувати керівництво міністерства оборони, заявляючи про неефективність армії. І цим лобіюючи виникнення інституту ПВК як органічної складової російської дійсності. Формального виникнення, а не просто визнання, що такі компанії десь існують. Так пригожин сподівається створити місце для себе серед політичних еліт", — зазначає експерт.

За словами Тишкевича, конфлікт із головою Чечні Рамзаном Кадировим лише частково пов’язаний із цим. Кадиров теж зацікавлений у тому, щоб ПВК легалізували, але є ще одна група, яка може курирувати цей напрямок.

"Це група золотова (віктора золотова — Ред.). На яку ставить Кадиров. І з яким, з різних причин, пригожин конфліктувати не може. Ось і виходить, що кадиров і пригожин лобіюють, по суті, одне й те саме. Але кадиров атакує, тому що з погляду формату силовиків у нього та його покровителя дещо інші погляди ”, – пояснює експерт.

Детальніше про конфлікт пригожина з Кадировим та російським військовим командуванням читайте у матеріалі "Не зійшлися у поглядах? За що і чому воюють між собою пригожин та кадиров".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Криму набирають у ПВК добровольців, які хочуть "захищати півострів" від ЗСУ. Вже створено два добровольчі батальйони.