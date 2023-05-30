"Карту у Лукашенка взяли?": кадирівці хочуть захопити Кривий Ріг, у мережі сміються (відео)

Своє бажання вони пояснили просто, але абсурдно

Кадировці або як ще їх називають TikTok війська, незважаючи на те, що армія росії вже давно втекла з правобережжя України, в черговому своєму відео замахнулися на цілий Кривий Ріг.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на відео кадирівців.

Своє бажання вони пояснили просто, але абсурдно — захоплення Кривого Рогу, на їхню думку, буде рівноцінним взяттю Києва, бо там знаходяться "саме ті, які нам потрібні".

При цьому остаточно не зрозуміло відколи бойовики голови Чечні так підбадьорилися, адже ЗСУ вже давно показали їм чий Херсон і вигнали на інший берег Дніпра. Тому незрозуміло, яким чином кадировці зібралися добиратися до Кривого Рогу аж з іншого берега України.

Втім, на відео бородаті бойовики грізно водять руками по "секретній" карті і показують відразу кілька варіантів заходу на Кривий Ріг. Однак, як можна зрозуміти з реакції мережі, нове відео чеченців стало не приводом для паніки українців, а черговим приводом для глузування з самих TikTok військ. У Telegram-пабліках вже публікують різні смішні відео на тему нової "десантної" операції бойовиків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин заявив про намір піти з Бахмута і передати позиції своїх найманців солдатам глави Чечні рамзана кадирова.

Також ми повідомляли про те, як кадировські окупанти та будівельники шукають у Маріуполі другу половинку.