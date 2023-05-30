"Карту у Лукашенко взяли?": кадыровцы хотят захватить Кривой Рог, в сети смеются (видео)

Свое желание они объяснили просто, но абсурдно

Кадыровцы или как еще их называют TikTok войска, несмотря на то, что армия рф уже давно убежала с правобережья Украины, в очередном своем видео покусились на целый Кривой Рог.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на видео кадыровцев.

Свое желание они объяснили просто, но абсурдно — захват Кривого Рога, по их мнению, будет равноценным взятию Киева, потому что там находятся "именно те, которые нам нужны".

При этом окончательно не понятно с каких пор боевики главы Чечни так воспряли духом, ведь ВСУ уже давно показали им чей Херсон и выгнали на другой берег Днепра. Поэтому никак непонятно, каким образом кадыровцы собрались добираться до Кривого Рога аж с другого берега Украины.

Впрочем, на видео бородатые боевики грозно водят руками по "секретной" карте и показывают сразу несколько вариантов захода на Кривой Рог. Однако, как можно понять по реакции сети, новое видео чеченцев стало не поводом для паники украинцев, а очередным поводом для насмешек над самими TikTok войсками. В Telegram-пабликах уже вовсю публикуют различные смешные видео на тему новой "десантной" операции боевиков.

Напомним, ранее мы писали о том, что главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин заявил о намерении уйти из Бахмута и передать позиции своих наемников солдатам главы Чечни рамзана кадырова.

Также мы сообщали о том, как кадыровские оккупанты и строители ищут в Мариуполе вторую половинку.