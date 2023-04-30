Нет единства: в россии придумали, что делать с многочисленными ЧВК, воюющими против Украины

У российских ЧВК нет единства

В россии задумались о том, чтобы создать единый орган, который будет управлять всеми ЧВК, принимающими участие в войне против Украины.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отвечая на вопросы западных журналистов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

По его словам, идея россиян заключается в том, чтобы подчинить эти разрозненные ЧВК генеральному штабу посредством новой структуры.

"Россияне стремятся создать определенную главную организацию, которая будет руководить и командовать всеми этими парамилитарными формированиями, потому что, очевидно, сейчас среди них нет единства", — отметил он.

Буданов добавил, что в настоящее время россия способна ежемесячно мобилизировать на войну от 20 до 22 тысяч человек.

При этом начальник ГУР не стал отказываться от своих прогнозов о том, что россия не может затягивать войну и имеет шансы развалиться на части.

Как сообщалось ранее, в последнее время в сети начали появляться данные о том, что в россии формируются новые ЧВК. Так, например, недавно стало известно, что т.н. "глава" Крыма Сергей Аксенов начал формировать свою военную организацию "Конвой", а военный обозреватель Александр Коваленко рассказал о судьбе ЧВК "Редут", а также газпромовских "Поток", "Факел" и "Пламя".