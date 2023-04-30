Немає єдності: у росії придумали, що робити з численними ПВК, що воюють проти України

У російських ПВК немає єдності

У росії задумалися про те, щоб створити єдиний орган, який керуватиме всіма ПВК, які беруть участь у війні проти України.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, відповідаючи на запитання західних журналістів. Його слова наводить пресслужба відомства.

За його словами, ідея росіян полягає в тому, щоб підпорядкувати ці розрізнені ПВК генеральному штабу за допомогою нової структури.

"Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка керуватиме і командуватиме усіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності", — зазначив він.

Буданов додав, що зараз росія здатна щомісяця мобілізувати на війну від 20 до 22 тисяч осіб.

При цьому начальник ГУР не відмовився від своїх прогнозів про те, що росія не може затягувати війну і має шанси розвалитися на частини.

Як повідомлялося раніше, останнім часом у мережі почали з’являтися дані про те, що у росії формуються нові ПВК. Так, наприклад, недавно стало відомо, що т.зв. "глава" Криму Сергій Аксьонов почав формувати свою військову організацію "Конвой", а військовий оглядач Олександр Коваленко розповів про долю ПВК "Редут", а також газпромівських "Потік", "Факел" та "Полум’я".