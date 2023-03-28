Передчуття грандіозного шухеру: навіщо Аксьонову власна приватна армія і до чого тут Пригожин

Кримський гауляйтер залучає чималі ресурси для озброєння своїх найманців

Самопроголошений "прем'єр-міністр" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов створив власну приватну військову компанію "Конвой". За інформацією російського видання "Важные новости", яке поспілкувалося з її колишнім найманцем, наразі бойовий армійський резерв дислокується в Херсонській області, а готують бійців на тренувальному полігоні в селищі Перевальне під Сімферополем. Також повідомляється, що ПВК пов'язана з опальним "кухарем путіна" Євгеном Пригожиним, а керують нею колишні вагнерівці.

"Телеграф" з'ясовував, навіщо кримському гауляйтеру знадобилася приватна військова компанія, і про що може свідчити його зближення з ворогом Міноборони рф Пригожиним.

На вихід з Криму під "Конвоєм"

Після провалу бліцкригу путінських загарбників в Україні створення приватних військових компаній стало своєрідним мейнстрімом серед глав російських регіонів. З наближенням контрнаступальної операції ЗСУ, запланованої на початок літа цього року, черга убезпечувати себе власною міні-армією дійшла і до кримських колаборантів.

Близько чотирьох місяців тому в інформпросторі почали з'являтися перші згадки про ПВК "Конвой", власником якої є призначений кремлем "глава" Криму Сергій Аксьонов. Вербовка добровольців на службу через Telegram-канали розпочалася у листопаді 2022 року. За даними російських журналістів, утримання угруповання – від харчування та екіпірування до озброєння і танків – фінансується позабюджетними коштами, які "знаходить" сам кримський гауляйтер.

Сергій Аксьонов відвідав тренувальну базу "Конвоя"

Колишній учасник цього підрозділу розповів, що на момент його зарахування там налічувалося близько 300 бійців, які підписували одразу два контракти: з Міноборони рф та власне ПВК. Надалі найманців Аксьонова тренували на базі під Сімферополем, після чого відправляли на південний напрямок ведення бойових дій — у Херсонську область. Щомісяця бійцям виплачували 200 тисяч рублів (командуванню — 300) і обіцяли "землю в Криму та Абхазії", якщо протримаються на службі протягом року.

За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, створення ПВК свідчить про те, що окупаційна "влада" Криму не розраховує на ефективний захист півострову збройними силами рф під час контрнаступу ЗСУ. Крім того, якщо на утримання підрозділу все ж витрачаються державні кошти, то це зручний спосіб для відмивання грошей.

"Регулярної армії в росії вже давно немає, є лише мобілізаційна, і вона набагато слабша. Аксьонов може обіцяти захистити Крим, проте створити дійсно потужну силову структуру йому не вдасться. Така ПВК може налічувати максимум кілька тисяч бійців. Рівнятися на Пригожина (до складу його ПВК входять близько 50 тисяч найманців) Аксьонову не варто, адже на вербовку вагнерівців з-поміж ув'язнених свого часу був наданий карт-бланш від російської влади", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Серед кримчан є чимало тих, хто відверто боїться повернення півострова під контроль України, адже в такому випадку їм доведеться або тікати у сусідню росію, або нести кримінальну відповідальність за співпрацю з окупаційною "адміністрацією" та участь в анексії АРК. Виходячи з цього, можна припустити, що громадяни, які ще восени тікали від мобілізації, аби не стати гарматним м'ясом десь під Бахмутом, добровільно підпишуть контракти з "Конвоєм", адже цього разу від результатів бойових дій буде залежати їхнє майбутнє.

За словами Олега Жданова, аналогічна ситуація спостерігалася в самопроголошених фейкових республіках "Л/ДНР". Там до участі в бойових діях найактивніше залучалися саме ті, хто сприяв окупації регіону під час гібридної агресії рф на сході України.

"Попри це, жодні ПВК не допоможуть росії утримати півострів. Крим, вірогідно, буде звільнятися шляхом дистанційного вогневого ураження і подальшої зачистки території від колаборантів і сепаратистів. Бахмутського сценарію там очікувати не варто. Якщо окупанти почнуть чинити опір, це призведе виключно до додаткового кровопролиття з їхнього боку", — зазначав Олег Жданов.

Варто зазначити, що наразі на окупованій частині Херсонської області (яка межує з Кримом) не спостерігається критичного збільшення контингенту російських військових. За словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, окупанти намагаються підтягувати певний мобілізаційний ресурс на Херсонщину, оскільки розуміють, що допомога їм знадобиться.

"Цілком ймовірно, що вони будуть продовжувати ці маневри, а те, що вони використовують Крим, як підготовчу базу, — це стала практика, ми це знаємо, але досяжність нашої зброї до кримських локацій є", — сказала речниця в ефірі телемарафону.

Залучення Пригожина – холодний розрахунок

Цікавим фактом є те, що весь командний склад "Конвоя" — колишні члени ПВК "Вагнера". Так, права рука Євгена Пригожина і куратор його бійців в ЦАР та на Мадагаскарі Костянтин Пікалов з позивним "Мазай" значиться у російському реєстрі юросіб отаманом козачого товариства "Конвой", а воно, своєю чергою, є засновником "Військово-охоронної компанії Конвой", з якою й укладають контракти найманці Аксьонова.

"Конвоєм" командує Костянтин Пікалов

Варто зазначити, що імена кримського гауляйтера і "кухаря путіна" останнім часом все частіше з'являються поруч у російській пресі. У розпал конфлікту між Пригожиним і Міноборони рф через нібито снарядний голод вагнерівців, Аксьонов публічно підтримав власника ПВК та закликав "привести у почуття" винних у зриві поставок боєприпасів найманцям.

За словами політичного експерта, голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, співпрацюючи з Пригожиним, Аксьонов майже нічим не ризикує, адже, попри сьогоднішнє сумнівне положення власника ПВК "Вагнера", він перебуває у конфлікті не особисто з путіним, а лише з частиною кремлівських еліт, які утворили "антипригожинську коаліцію". Сам же глава кремля навпаки підтримує протистояння між різними угрупуваннями у своєму оточенні й буквально "зтравлює" їх між собою.

"В якийсь момент Пригожин почав поводити себе надто нахабно та агресивно, в ньому побачили загрозу і тому вирішили "поставити на місце". Але він однозначно ще потрібен путіну. Де саме — в Африці чи в Україні — питання тактики. Тому його співпраця з Аксьоновим не принесе останньому проблем з кремлем", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Ба більше, підтримуючи Пригожина у конфлікті з Міноборони і залучаючи його до створення власної ПВК, кримський гауляйтер керувався аж ніяк не дружніми почуттями до "кухаря путіна", а усвідомленням своєї залежності від нього. Як зазначає Володимир Фесенко, саме власник "Вагнера", глава Чечні Кадиров і фінансист "русского мира" Малафєєв брали участь в організації анексії Криму, яка стала квитком у "велику політику" для Аксьонова. Крім того, у Пригожина вже є досвід у створенні та розвитку ПВК, тому він найкращий кандидат на роль поплічника у цій справі.

"Аксьонов розуміє, що російська влада в Криму зараз під загрозою, тому бере приклад з регіональних глав рф та великих державних компаній, які вже створили власні міні-армії. Усі вони бояться, що війна може прийти в росію, і це буде війна за владу, можливо, з перерозподілом територій. Зараз питання власного убезпечення для цих людей надважливе, тому кожному з них необхідний власний силовий ресурс або зв'язки з такими людьми, як Кадиров і Пригожин, аби мати можливість використати їхні ресурси. На регулярну армію рф в таких умовах ніхто сподіватися не буде", — пояснює політолог Фесенко.

Очевидно, що з наближенням деокупації півострова Аксьонов все більше потребуватиме захисту та забезпечення втечі з Криму, каже експерт. Саме організація вивозу членів сім'ї, майна та коштів в росію, а не захист території, – одна з найвагоміших причин для створення гауляйтером власної ПВК.