Крах імперії близько: глави російських регіонів створюють власні армії

Війна з Україною може спровокувати розвал російської федерації з подальшим переділом влади

Майже за рік бойових дій в Україні особовий склад зс рф зазнав таких втрат, що військово-політичному керівництву країни-агресора довелося буквально ходити з простягнутою рукою по регіонах у пошуках нових кадрів. Під дією агресивної пропаганди та кремлівських ультиматумів у низці російських областей було створено іменні батальйони, утримання яких фінансують з місцевих бюджетів. Тепер на черзі – відкриття регіональних "центрів підготовки бійців спецпідрозділів". Попри те, що дана ідея зародилася в стінах кремля, тенденція до створення паралельних воєнізованих структур не викликає довіри навіть у самих російських політиків. Адже у випадку державного перевороту в рф такі регіональні армії можуть бути використані проти діючого режиму.

"Телеграф" з'ясовував, навіщо оточення підштовхує путіна до відверто небезпечних рішень, і як новоутворені збройні угруповання можуть стати бомбою уповільненої дії для російської федерації.

Армії рф бракує кадрів

Починаючи повномасштабне вторгнення в Україну, володимир путін розраховував на легку прогулянку для своєї армії, проте бліцкриг з тріском провалився і перед кремлем постала дилема: оголошувати мобілізацію, фактично визнавши свій військовий прорахунок, чи шукати альтернативні шляхи поповнення резервів "гарматного м'яса".

Наприкінці липня ситуація у зс рф ще не була настільки критичною для проведення мобілізаційної кампанії, тому російська влада обмежилась оголошенням акції "з регіону — по батальйону". Тоді у кожній з 85 російських областей, в тому числі в анексованому Криму та Севастополі, набирали добровольців серед місцевого населення для формування батальйонів і відправки їх в Україну. Підготовку новобранців фінансували з місцевих бюджетів, а самим солдатам обіцяли високу зарплату і соціальні гарантії.

А вже у вересні, на тлі катастрофічних втрат особового складу, кремлю все ж довелося провести мобілізацію і навіть вдатися до пошуків кадрів серед ув'язнених, з чим владі активно допомагав власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Втім, військові поразки "другої армії світу" на цьому не завершилися і вже наприкінці грудня українська розвідка повідомила, що найближчим часом в рф буде запроваджено воєнний стан, який дозволить владі закрити кордони для військовозобов'язаних і оголосити повну мобілізацію.

Одночасно з цим стало відомо про наміри кремля відкрити у російських регіонах "центри підготовки бійців спецпідрозділів" за аналогією з російським університетом спецназу в Чечні. З такою ініціативою до володимира путіна звернувся віце-прем'єр, повноважний представник президента в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв і перший заступник керівника адміністрації президента росії Сергій Кирієнко, повідомляє ТАСС.

"Тут, у Гудермесі, таку роботу проведено, вона проведена професійно, і сьогодні Гудермес став центром навчання не лише для Чечні, а й для значної частини рф. Ми разом продовжуватимемо цю роботу, створюватимемо центри на інших територіях. Завдання цих центрів дуже просте — щоб наша країна ставала сильнішою, і ми якнайшвидше перемогли", — сказав Трутнєв, повідомивши також, що центри створюватимуть із допомогою одного із засновників Російського університету спецназу у Чечні Данила Мартинова.

Останній раніше працював в охороні Рамзана Кадирова, а зараз обіймає посаду радника міністра мнс рф Олександра Куренкова і займається його охороною.

Оточення путіна вже готується до розвалу рф

Створення допоміжних батальйонів, регіональних центрів підготовки спецпризначенців і залучення до бойових дій найманців з приватних військових компаній у розпал війни стали підмогою, якої відчайдушно потребувала проріджена бійцями ЗСУ "друга армія світу". Проте у перспективі паралельні воєнізовані структури, що складаються з підготовлених бійців з бойовим досвідом і, цілком ймовірно, привласненою зброєю, можуть стати бомбою уповільненої дії. Такого висновку доходять і самі російські політики.

Так, екс-депутат держдуми рф Віктор Алксніс у розмові з KP.RU припустив, що у разі "несприятливого розвитку ситуації" ці батальйони стануть кістяком національних армій, що розгортатимуться на території росії, як це сталося після розвалу СРСР.

"Захід про це відкрито каже: треба поділити росію на 30-40 дрібних держав. Зараз створення цих територіальних батальйонів дає грунт, щоб з'явилися люди, які мають бойовий досвід, які брали участь у бойових діях. Вони повернуться додому і, крий боже, їх залучать, запропонують їм гарні посади, як мені свого часу пропонували стати міністром оборони незалежної Латвії", — сказав політик, який був внуком розстріляного 1938 року заступника наркома оборони СРСР з питань авіації

За словами Алксніса, склад таких батальйонів мають визначати на рівні москви і розподіляти по різних військових частинах, "щоб не було цієї територіальної та національної єдності".

Аналогічні побоювання висловив і директор "Інституту політичних досліджень", російський політолог Сергій Марков. За його словами, регіональні батальйони можуть стати силою для відділення регіону.

"Не можна допустити, щоб ці військові підрозділи залишилися у розпорядженні регіональної влади. Більше того, я б із самісінького початку уникнув національного характеру. Це політична помилка. Хоча за умов сильної влади, зрозуміло, жодної проблеми не буде. Але в будь-якому разі національні військові формування у мирному житті можуть стати основою зльоту націоналізму. Це не добре", — заявив Марков.

Попри те, що паралельні воєнізовані структури у перспективі становитимуть пряму загрозу діючому політичному режиму, ініціативи щодо їхнього створення надходять з боку самих кремлівських високопосадовців. Це може свідчити про те, що люди з найближчого оточення володимира путіна, прикриваючись бажанням зміцнити російські позиції в Україні, насправді вже зараз готуються до майбутнього розвалу росії, вважає політичний аналітик Олег Лісний.

"Відчуваючи запах громадянської війни, впливові росіяни, в тому числі з оточення володимира путіна, створюють власні ПВК. Особисто мені відомо про існування щонайменше п'яти таких компаній. Коли в росії почнуться відцентрові процеси, кожна з таких регіональних або приватних армій буде підпорядковуватися конкретному центру впливу, який захоче захопити як владний, так і економічний ресурс", — впевнений експерт.

За словами політолога, такі процеси в державі свідчать про те, що російська еліта вже не вірить в регулярну армію і, що найголовніше, у самого володимира путіна як у лідера, який зможе перемогти у війні з Україною і зберегти росію в сьогоднішніх кордонах. Водночас за президентом рф все ще залишається чимало сили та впливу, тому діяти відкрито його оточення поки не ризикує.

"Вони "продають" путіну ідеї створення цих угруповань, розповідаючи про нібито високі результати ПВК "Вагнер" і військ Кадирова у війні з Україною. Мовляв, на їхньому тлі регулярна армія воює значно слабше, а отже, для перемоги слід створювати нові силові структури з найманців. Путін погоджується на це, адже не бачить для себе загрози. Він все ще впевнений, що зможе перемогти Україну, після чого складе усіх "павуків" у банку, де вони зжеруть один одного, а ті, хто залишиться в живих, будуть підпорядковані йому", — пояснює Олег Лісний.

Надмірна самовпевненість та бажання отримати лаври Петра I зіграли з главою кремля злий жарт. Напавши на Україну під гаслом "я — це перемога", він не врахував, що у разі поразки, вона теж буде записана виключно на його рахунок. Щойно програш у війні стане очевидним і невідворотним, володимир путін втратить політичну вагу, а його сьогоднішні союзники почнуть відкриту боротьбу за звільнені владні ресурси, використовуючи заздалегідь підготовлені кишенькові армії.