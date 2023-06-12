Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфа" прокоментував ситуацію із внутрішнім протистоянням у росії

Цікавий хід зробив міністр оборони рф Сергій Шойгу, видавши наказ про те, що всі учасники т.зв. "добровольчих формувань" (ПВК в росії офіційно заборонені), які беруть участь у війні проти України, зобов’язані з 1 липня 2023 підписати контракт зі збройними силами росії. Ідея нібито покликана підвищити "ефективність застосування добровільних формувань".

У відповідь ватажок ПВК "Вагнер" пригожин досить дипломатично послав шойгу.

Ситуація проста: шойгу з герасимовим, група, яка за ними стоїть, хочуть всю цю вольницю – так звані добровольчі формування, різного роду ПВК, поставити під руку Міноборони.

Зрозуміло, що міноборонців не особливо цікавлять "газпромівські" ПВК типу "Факел" і "Потік", малозначуще ПВК "Русич". Усі вони більш-менш під контролем. А ось взяти під контроль ПВК "Вагнер" дуже хочеться.

Міноборонівці пропонують таким конторам бюджетне фінансування, доступ до своїх ресурсів. При цьому, зрозуміло, намагатимуться замінити тамтешніх командирів та господарів на своїх – лояльних.

пригожин у ці ігри відмовився грати із самого початку. Мовляв, моя ПВК і так крута – крутіша за регулярну російську армію. Ми можемо працювати самі. А все, що нам треба, у кризовій ситуації дадуть і так. І взагалі – я працюю з генералом суровікіним, він – самий молодець, а шойгу – таке…

12 червня з’явилося відео, пішов активний піар у мережі, що кадировці (підрозділ виявився "Ахмат", створений на основі батальйону Росгвардії) підписують відповідні контракти з Міноборони.

Тим самим кадиров, який якийсь час позицію пригожина, висловлює лояльність клану шойгу. І дає зрозуміти, що у разі конфлікту регулярної армії з вагнерівцями буде на боці регулярів.

Те, що відбувається може бути просто грою м’язами та заявами, демонстрацією намірів. А може й обернутися в якийсь момент серйозним збройним конфліктом між пригожинською армією та збройними силами росії + Кадировці. Це найгірший сценарій для них – і найкращий для нас.

Якщо російські силовики почнуть роздирати на шматки чинну структуру, воюючи один з одним, ЗСУ залишиться просто очистити потім територію від їхніх залишків.

Багато аналітиків говорять про те, що путіна цілком влаштовує, коли стикаються лобами ЧВК та Міноборони. Це дозволяє їм не фокусуватись на його фігурі, не інтригувати проти нього. Надає можливість нинішньому режиму зберігати вплив.

Але мені здається, що силовики, які з’ясовують стосунки між собою, вже не сприймають путіна серйозно. Вони міряються м’язами – хто сильніший, у кого боєздатніша армія, більша підтримка еліт. А путін – осторонь. Акела як ватажок зграї себе вичерпав після промаху з Україною. І молодим, так само як досвідченим вовкам він уже не цікавий. Таке враження, що вони ділять уже постпутінську росію, не беручи до уваги путіна.