пригожин іде проти путіна? Хазяїн ПВК "Вагнера" відмовився від "шляху ганьби"

пригожин знову влаштував істерику

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнера" євгеній пригожин, попри вимоги диктатора путіна, відмовився укладати контракт з Міноборони росії, який до 1 липня зобов’язані підписати всі так звані "добровольчі формування", що беруть участь у війні в Україні.

Таку заяву головний "вагнерівець" опублікував у своєму Telegram-каналі, заявивши при цьому, що його найманці не йтимуть "по шляху ганьби" і не братимуть участі "у цьому злочині".

"Коли Батьківщина потрапила в біду, коли була потрібна допомога ПВК "Вагнер" і ми всі прийшли її захищати, то Президент пообіцяв нам усі соціальні гарантії. Я готовий забезпечувати бійців ПВК "Вагнер", але сьогодні я є, а завтра мене нема. І тому, безумовно, держава має брати участь у соціальних гарантіях для ветеранів, для бійців (російських окупантів — Ред.), які виконали завдання, тому коли ми починали брати участь у цій війні, то ніхто не казав, що ми зобов’язані будемо укласти договори з Міністерством. оборони. Ніхто з бійців ПВК "Вагнер" не готовий йти знову шляхом ганьби. І тому ніхто укладати договори не буде", — зазначив пригожин.

Тут же він наголосив, що російська влада має дійти компромісного рішення щодо соціальних гарантій для російських окупантів, які беруть участь у війні.

"Зазвичай учасник бойових дій отримує людина, яка вже пішла із зони СВО (так у росії називають повномасштабну війну в Україні, — Ред. ), або поранена, або отримує її сім’я, тому що вона вбита. У мене 20 тисяч убитих, вони теж повинні укласти контракт із Міністерством оборони?Сьогодні ми воюємо, нам сказали укласти контракт із Міністерством оборони.З ким завтра нам скажуть укладати контракт?Тому я думаю, що рішення буде знайдено, а контракт ми в жодному разі укладати не будемо.Міністерство оборони — це важливий державний орган, важлива структура. Але якщо її приватизовано групою приватних осіб, то це не означає, що ми повинні брати участь у цьому злочині", — додав пригожин.

Зазначимо, що 11 червня Міністерство оборони України обов’язково всіх "добровольців" підписати контракти з відомством до 1 липня, щоб отримати "необхідний правовий статус". Тоді пригожин заявив, що ПВК "Вагнера" цього не робитиме.

13 червня російський диктатор володимир путін підтримав рішення Міноборони, заявивши наступне: "Якщо немає контракту з державою, з Міністерством оборони – не виникає і правових підстав для соціальних гарантій з боку держави. Потрібно це зробити, і якнайшвидше".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Міністерство оборони росії заплющує очі на приниження офіцерів зеками з ПВК "Вагнера" євгена пригожина.