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Показывают, кто на фронте хозяин? Почему Минобороны рф закрывает глаза на унижение офицеров зэками пригожина

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Юлия Закирова Юлия Закирова
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Главарь наемников становится все более неуправляемым
Главарь наемников становится все более неуправляемым. Фото ТАСС

Что происходит в отношениях между российскими оккупантами

Длительные споры финансиста ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Минобороны рф постепенно перерастают в вооруженные столкновения. 17 мая кадровые военные ВС рф дважды обстреляли и разоружили группу быстрого реагирования вагнеровцев, когда те пытались разминировать себе путь и выйти из Бахмута. На следующий день наемники вступили в бой с солдатами регулярных войск русской армии, пленили их комбрига.

"Телеграф" выяснял, к каким последствиям может привести военное противостояние между российскими оккупантами.

Пригожин отважился на мятеж?

Стоит отметить, что конфликты внутри оккупационных войск рф возникали с самого начала полномасштабного вторжения в Украину. Еще летом 2022 года СБУ начала обнародовать перехваты телефонных разговоров захватчиков, из которых становилось понятно, что пьяные перестрелки между бурятами и чеченцами, вагнеровцами и мобиками, кадыровцами и пригожинскими зеками происходят регулярно. Причем поводом для столкновений могло стать даже дележка награбленного на оккупированных территориях имущества.

Однако причины конфликта Минобороны рф и пригожина заключались в желании последнего во что бы то ни стало выслужиться перед кремлем и доказать незаменимость своих наемников на фронте, противопоставляя их неэффективной и низкомотивированной регулярной армии россии.

В желании заработать дополнительные политические очки и славу великого полководца, финансист ЧВК вступал в публичные перепалки с Минобороны рф, прямо обвиняя его руководителей в провале "спецоперации" в Украине. Впрочем, никаких преференций пригожину это так и не принесло — высшее военно-политическое руководство россии регулярно указывало главарю "Вагнера" на его место и периодически "воспитывало", устраивая наемникам снарядный голод.

В результате, понеся катастрофические потери живой силы на востоке Украины, пригожин решил воспользоваться ситуативным "успехом" в Бахмуте, чтобы вывести из горячей точки остатки своей ЧВК, заявив, что она якобы выполнила поставленную перед ней задачу на этом участке фронта.

Судя по всему, Минобороны россии такая самодеятельность не понравилась — регулярные войска русской армии получили приказ заминировать пути отступления наемников, а пренебрежительное отношение кадровых офицеров к ним привело к открытому вооруженному конфликту. В частности, по словам взятого в плен командира 72-й мотострелковой бригады подполковника Романа Веневитина, он обстрелял автомобиль вагнеровцев исключительно из-за "личной неприязни". И хотя инциденты случились 17-18 мая, известно о них стало только в июне, когда наемники вышли из города.

Следует отметить, что еще год назад некоторые политические эксперты прогнозировали успех пригожина в российской политике и даже предполагали, что он может стать следующим президентом россии, ведь имеет высокие амбиции и собственную армию. Похоже, главарь "Вагнера" поверил в свое светлое будущее, а когда стало ясно, что для российских элит он навсегда останется не более чем поставщиком пушечного мяса из деклассированных элементов общества, обиделся и решил идти ва-банк.

По словам эксперта Украинского института будущего, бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, майские события в Бахмуте могут свидетельствовать о выходе пригожина из-под контроля кремля и организации военного мятежа.

"То, что Минобороны рф попытается не выпустить вагнеровцев с территории боевых действий, было вполне прогнозируемо. Если бы это дело поручили более профессиональным специалистам, боевики пригожина понесли бы значительные потери, однако задачу выполняли дилетанты и все обернулось "извинением" кадрового офицера, перед зеками", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Еще более позорной для ВС рф эта ситуация стала, когда в дело вмешались бойцы Российского добровольческого корпуса, которые уже в течение месяца "кошмарят" пограничные с Украиной области рф, устраивая успешные освободительные рейды и демонстрируя неспособность российской армии защитить собственные границы.

Российские добровольцы, служащие в ВСУ, предложили пригожину обменять комбрига Веневитина на пленных, набранных во время рейдов на Белгородщину. Несмотря на то, что главарь "Вагнера" отказался от этой сделки, сам факт подобных переговоров в обход Минобороны рф свидетельствует, что дальнейший ход войны в Украине может решаться уже без официальных властей, что только подчеркнет падение авторитета кремля и потерю контроля над ситуацией.

"Субъектами в полномасштабной войне со стороны россии является не Минобороны, а повстанцы и наемники из числа вчерашних заключенных. Это первые звоночки для российской государственности в целом. По правилам, как только стало известно об инциденте с перестрелкой и взятием офицера в плен, туда должны были съехаться спецназовцы, росгвардия, ФСБ и военная полиция, чтобы разоружить вагнеровцев и отправить их как минимум на гаупвахту, ведь это восстание и мятеж. За две недели никакой реакции не последовало. Эта ситуация — просто нонсенс", — говорит Иван Ступак.

Российскую армию теперь унижают не только ВСУ, но и зеки

Полный провал "спецоперации", которая должна была закончиться через три дня взятием Киева, и позорное положение российской армии в Украине в целом теперь признают даже в госдуме рф. Так, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, представитель партии "Единая Россия" Константин Затулин заявил о полном стратегическом поражении широкомасштабной военной агрессии против Украины, пишет The Moscow Times.

Симбиоз политического кризиса и фрагментация силовых структур может привести к неконтролируемым последствиям внутри самой россии. И вялая реакция Минобороны рф на фактическое нападение пригожинских наемников на регулярную армию, похищение и публичное унижение кадрового офицера вчерашними зеками вызывает удивление.

По словам политолога-международника, эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрия Левуся, руководя государством по принципу "разделяй и властвуй", владимир путин фактически узаконил противостояние не только между башнями кремля, но и между силовыми структурами. В перспективе это может сыграть с диктатором злую шутку, разрушив вертикаль власти.

"Формирование пригожина насчитывает десятки тысяч бойцов, получает значительное финансирование, имеет политическую "крышу" и автономию в действиях, поэтому фактически оно представляет собой не ЧВК, а отдельную армию, которая забрала у Минобороны монополию на насилие и применение оружия. Устраивая "качели" и унижая поочередно то шойгу, то пригожина, он [путин] превратил вагнеровцев в один из центров силы, который вполне может конкурировать и даже обходить в политическом смысле Минобороны рф", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время, не исключено, что со временем высшее военное руководство россии все же отомстит вагнеровцам за унижение офицеров, но сделает это уже в другой плоскости, говорит политолог. Но как бы там ни было, ситуация, сложившаяся между пригожиным и шойгу, свидетельствует о внутренней турбулентности в россии.

По словам Дмитрия Левуся, если в кремле хотя бы на мгновение дадут слабину и перестанут контролировать действия путинских игроков, политические амбиции которых растут с каждым днем, борьба за влияние на отдельных территориях может перерасти в реальные боевые столкновения.

"Пока вертикаль власти в россии устойчива и монопольна, но если данные тенденции будут сохраняться и дальше, мы можем стать свидетелями ее разрушения", — отмечает политический аналитик.

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#Сергей Шойгу #Плен #Евгений Пригожин #Бахмут #ЧВК Вагнера