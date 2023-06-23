пригожин написав заяву на шойгу та герасимова: звинувачує у геноциді, але не українців

У СК рф про заяву поки що нічого не говорили

Ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин, який напередодні відмовився підписувати контракт з російським міноборони, тепер написав заяву до слідчого комітету з вимогою відкрити справу проти глави оборонного відомства Сергія Шойгу та начальника генштабу Росії Валерія Герасимова.

Як повідомила пресслужба пригожина, про це ватажок "вагнерівців" розповів у коментарі деякому виданню "Голос народу".

"Так, це ті самі заяви на герасимова та шойгу, згідно з якими вони мають понести відповідальність за геноцид російського народу, вбивство десятка тисяч російських громадян та передачу російських територій ворогові", — сказав він.

При цьому пригожин заявив, що шойгу навмисне проводить "геноцид за національною ознакою" та вбиває російських громадян.

Слід зазначити, що слідчий комітет жодної інформації про це не публікував.

Як повідомлялося раніше, пригожин напередодні оприлюднив відео, в якому розвіяв популярні міфи російської пропаганди про те, що Україна та НАТО хотіли напасти на росію, а також, що ЗСУ 8 років бомбили Донбас. Крім того, ватажок "вагнерівців" звинуватив міноборони в тому, що воно дурить путіна та росіян.