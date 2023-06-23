Донбас не бомбили 8 років: пригожин виступив із резонансною заявою

пригожин не вважає, що загроза від НАТО стала причиною початку повномасштабної війни

Ватажок найманців ПВК "Вагнера" євген пригожин продовжує словесне протистояння з керівництвом російської федерації. На цей раз він спростував міфи пропаганди, які роками вливали у вуха росіянам.

В інтерв’ю, опублікованому прес-службою пригожину, він заявив, що війна в Україні почалася зовсім не через побоювання росії на тлі ймовірного нападу НАТО.

"Міністерство оборони росії намагається обдурити громадськість, обдурити президента і розповісти історію, що з боку України була шалена агресія і вони збиралися з усім блоком НАТО на нас напасти.

Тому так звану "спецоперацію" було розпочато абсолютно з інших причин", — сказав він.

У цьому ж інтерв’ю ватажок найманців видав низку інших цікавих заяв, які навряд чи сподобаються керівництву його країни. Він дав зрозуміти, що Україна не бомбила мирні міста Донбасу останні 8 років, а била лише за позиціями росіян.

"Іноді цих ударів було більше, іноді менше", — сказав він.

пригожин зазначив, що протягом останніх 8 років Донбас розкрадався, зокрема співробітниками адміністрації президента росії. На додаток до всього, він розкритикував стан армії російської федерації на початку вторгнення в Україну. За його словами, вона була у "ганебному стані".

За словами ватажка ПВК "Вагнера", президент України Володимир Зеленський був готовий до домовленостей, коли обійняв посаду.

"Все, що потрібно було зробити — злізти з Олімпу, піти та домовитися з ним", — зазначив пригожин.

Він додав, що війна в Україні потрібна була голові Міноборони рф сергію шойгу та олігархічному клану, який керує рф.

"Війна була потрібна, щоб поставити президентом України Медведчука", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що для пригожина у росії готують нове завдання.