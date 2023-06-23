В россии паника после заявлений пригожина: пропагандисты трубят про "гражданскую войну" и "военный переворот"

Среди россиян паника на фоне обострения конфликта между ЧВК "Вагнер" и Минобороны россии

После заявления главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина о том, что армия россии обстреляли их позиции, в сети настоящая паника. Российские военкоры и пропагандисты в один голос трубят о том, что в стране начинается "гражданская война" или "военный переворот".

"Телеграф" изучил, о чем сейчас говорят пропагандисты и собрал их версии в одном материале. Несмотря на то, что в Минобороны опровергают ракетный удар по позициям "вагнеровцев" и заявляют, что аудиосообщения пригожина фейк, рупоры Кремля все равно опасаются проблем.

Так, известный террорист игорь гиркин заявил, что в россии началась попытка военного переворота. Более того, он поставил под сомнение существование президента в россии. Террорист считает, что противостояние между Минобороны рф и ЧВК "Вагнер" вышло из-под контроля и требует немедленного вмешательства владимира путина.

Бывший украинский нардеп, а теперь известный российский пропагандист олег царев предположил, что в россии начинается гражданская война и жалуется, что "это так не вовремя". Он молитвами поддерживает россию. Также любопытно сравнить два заявления царева, которые он сделал сегодня и в первый день полномасштабно войны. От уверенного "Мы действуем…операция по денацификации Украины началась" до жалостливого "Боже, сохрани россию" каких-то полтора года.

А пропагандист дмитриев предположил, что из-за "похода вагнеровцев" за "справедливостью и наказанием зла, которое у власти", может обвалиться фронт. Жителей серой зоны просят быть начеку, машины должны быть заправленными, а вещи собраны, чтобы бежать в любой момент дня и ночи.

В целом после заявления евгения пригожина пропагандисты как один твердят, что ночью что-то произойдет. Либо это очередной фейк, либо же действительно готовится военный переворот. При этом в опровержения Минобороны россии им не верится, судя по градусу напряжения в их каналах. Также некоторые заявляют о том, что рано или поздно это должно было случиться и просят россиян не паниковать.

Примечательно, что главные пропагандисты Кремля ольга скабеева, маргарита симоньян, владимир соловьев и другие молчат на этот счет. Единственное, что сделал последний, так это опубликовал заявление о том, что "все заявления пригожина-фейк". Также сообщается, что в ФСБ в россии подняли по тревоге, а подразделения Росгвардии в Москве приведены в состояние боевой готовности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что евгений пригожин отказался сотрудничать с Минобороны россии, несмотря на приказ путина. При этом он заявил, что его наемники не будут идти "по пути позора" и участвовать "в этом преступлении".