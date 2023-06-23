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У росії паніка після заяв пригожина: пропагандисти трублять про "громадянську війну" та "військовий переворот"

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Яна Порохня Яна Порохня
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Пропагандисти бояться, що почнеться громадянська війна Новина оновлена 23 червня 2023, 22:56
Пропагандисти бояться, що почнеться громадянська війна. Фото Ілюстративне фото

Серед росіян паніка на тлі загострення конфлікту між ПВК "Вагнер" та Міноборони росії

Після заяви ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина про те, що армія росії обстріляла їхні позиції, в мережі справжня паніка. Російські воєнкори та пропагандисти в один голос сурмлять про те, що в країні починається "громадянська війна" або "військовий переворот".

"Телеграф" вивчив, про що зараз говорять пропагандисти та зібрав їхні версії в одному матеріалі. Незважаючи на те, що в Міноборони спростовують ракетний удар по позиціях "вагнерівців" і заявляють, що аудіоповідомлення пригожина фейк, рупори Кремля все одно побоюються проблем.

Так, відомий терорист ігор гіркін заявив, що в росії почалася спроба військового перевороту. Більше того, він поставив під сумнів існування президента у росії. Терорист вважає, що протистояння між Міноборони рфта ПВК "Вагнер" вийшло з-під контролю і вимагає негайного втручання володимира путіна.

Колишній український нардеп, а тепер відомий російський пропагандист олег царьов, припустив, що в росії починається громадянська війна і скаржиться, що "це так не вчасно". Він молитвами підтримує росію. Також цікаво порівняти дві заяви царьова, які він зробив сьогодні і в перший день повномасштабної війни. Від впевненого "Ми діємо…операція з денацифікації України розпочалася" до жалісливого "Боже, збережи росію" якихось півтора роки.

А пропагандист Дмитрів припустив, що через "похід вагнерівців" за "справедливістю та покаранням зла, яке при владі", може обвалитися фронт. Жителів сірої зони просять бути напоготові, машини повинні бути заправленими, а речі зібрані, щоб бігти будь-якої миті дня та ночі.

Загалом після заяви євгена пригожина пропагандисти як один стверджують, що вночі щось станеться. Або це черговий фейк, або ж справді готується військовий переворот. При цьому в спростування Міноборони росії їм не віриться, судячи з градуса напруги в їхніх каналах. Також деякі заявляють про те, що рано чи пізно це мало статися і просять росіян не панікувати.

Примітно, що головні пропагандисти Кремля – ольга скабеєва, маргарита симоньян, володимир соловйов та інші мовчать з цього приводу. Єдине, що зробив останній, то це опублікував заяву про те, що "всі заяви пригожина-фейк". Також повідомляється, що у ФСБ у росії підняли по тривозі, а підрозділи Росгвардії в Москві приведені в стан бойової готовності.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що євген пригожин відмовився співпрацювати з Міноборони рф, незважаючи на наказ путіна. При цьому він заявив, що його найманці не йтимуть "по шляху ганьби" і не братимуть участь "в цьому злочині".

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#Росія #Громадянська війна #Переворот #Євген Пригожин #Пропагандисти