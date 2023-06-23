пригожин заявив, що армія росії завдала ракетного удару по вагнерівцям: "Ми відповімо, шойгу вже втік"

Ватажок "Вагнера" заявив про обстріл з боку російської армії

Російські найманці з ПВК "Вагнер" поскаржилися на те, що підрозділи регулярної російської армії завдали ракетного удару по місцях їхньої дислокації.

Як повідомив ватажок "Вагнера" євген пригожин, найманці були готові роззброїтися і знайти точки дотику з російським міноборони, проте натомість "їх підло обдурили".

"Вони завдали ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинула величезна кількість наших бійців", — сказав пригожин і пообіцяв прийняти рішення про кроки у відповідь.

Пізніше він оприлюднив ще одне повідомлення, в якому заявив, що "зло, яким є російське військове керівництво, має бути зупинено".

Також пригожин закликав російських солдатів не чинити опору, інакше вони будуть розцінені як загроза і знищені.

При цьому він зазначив, що решта російських державних структур, включаючи президента, уряд, МВС та інші після завершення "операції" працюватимуть у звичайному режимі, а самі найманці після цього повернуться на фронт.

"шойгу щойно боягузливо втік із Ростова. О 21:00 він втік боягузливо як баба. Для того, щоб не пояснюватися, навіщо він підіймав гелікоптери знищувати наших хлопців, навіщо завдавав ракетних ударів. Ця тварюка буде зупинена", — додав він.

У міноборони росії своєю чергою заявили, що слова пригожина про обстріл є "інформаційною провокацією" і не відповідають дійсності.

Тим часом відомий російський терорист ігор Гіркін заявив, що росія знаходиться за крок від "воєнного перевороту".

Як повідомлялося раніше, напередодні пригожин заявив, що надіслав до слідчого комітету запит із проханням відкрити справу проти керівництва міноборони росії. При цьому він заявив, що глава відомства сергій шойгу причетний до "геноциду росіян".