пригожин заявил, что армия рф нанесла ракетный удар по вагнеровцам: "Мы ответим, Шойгу уже бежал"

Главарь "Вагнера" заявил об обстреле со стороны российской армии

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" пожаловались на то, что подразделения регулярной российской армии нанесли ракетный удар по местам их дислокации.

Как сообщил главарь "Вагнера" евгений пригожин, наемники были готовы разоружиться и найти точки соприкосновения с российским минобороны, однако вместо этого "их подло обманули".

"Они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов", — сказал пригожин и пообещал принять решения об ответных шагах.

Позже он обнародовал еще одно сообщение, в котором заявил, что "зло, которое являет собой российское военное руководство, должно быть остановлено".

Также пригожин призвал российских солдат не оказывать сопротивления, в противном случае они будут расценены, как угроза и уничтожены.

При этом, он отметил, что остальные российские государственные структуры, включая президента, правительство, МВД и другие после завершения "операции" будут работать в обычном режиме, а сами наемники после этого вернутся на фронт.

"шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо как баба. Для того чтобы не объясняться, зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней, зачем наносил ракетные удары. Эта тварь будет остановлена", — добавил он.

В минобороны россии в свою очередь заявили, что слова пригожина об обстреле являются "информационной провокацией" и не соответствуют действительности.

Тем временем известный российский террорист игорь гиркин заявил, что россия находится в шаге от "военного переворота".

Как сообщалось ранее, накануне пригожин заявил, что отправил в следственный комитет запрос с просьбой открыть дело против руководства минобороны россии. При этом он заявил, что глава ведомства сергей шойгу причастен к "геноциду россиян".