Игра на публику или правда? Буданов высказался о войне пригожина с шойгу

Это просто встречный бой правды с неправдой, — Буданов

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что противостояние между главарем ЧВК "Вагнера" евгением пригожиным и министром обороны сергеем шойгу, который перерастает в гражданскую войну в россии, вполне реален, это не игра на публику.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Главный разведчик Украины назвал основную причину этого конфликта.

"Знаете, я никак не назову это игрой на публику. И даже фейк — это совершенно не точно. Конфликт этот вполне реален, и они его, в принципе, не скрывают. Вот почему это так режет глаз? Потому что пригожин, нравится он, или нет, говорит в большей степени правду. Минобороны в большей степени говорит неправду. Если послушать отчеты господина конашенков, минобороны, генштаба — там все хорошо, они побеждают, куда-то движутся", — отметил Буданов.

Что касается пригожина, то он рассказывает о реальной ситуации на поле боя и прежде всего о том, что россия проигрывает начатую ею войну.

"Пригожин же говорит наоборот, чтобы все посмотрели вокруг, что это точно не "победная" война, потому что ее уже не победить, посмотрели, какие просчеты, стрелять нечем, войско не понимает что делать, оно не обучено. Пошел уже пятый, а иногда и шестой состав участвующих в войне бригад. Поэтому это фейком не назовешь, это просто встречный бой правды с неправдой. Хотя и первое, и второе вполне работает на рф — это тоже надо помнить", — подчеркнул Буданов.

Напомним, вечером 23-го июня евгений пригожин заявил, что подразделения регулярной российской армии нанесли ракетный удар по местам их дислокации. После этого "вагнеровцы" с территории Украины двинулись на россию. Они колоннами вошли в Ростов, пригожин побеседовал с представителями минобороны, потребовал выдать ему шойгу и герасимова и пригрозил "походом на москву". Утром 24 июня выступил президент россии владимир путин, который, не называя фамилии пригожина заявил об "ударе в спину" и потребовал прекратить бунт.

"Телеграф" в реальном времени следит за тем, как развивается военный переворот в россии. Известно, что "вагнеровцы" взяли под контроль уже не только Ростов, но и Воронеж.