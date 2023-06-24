Гра на публіку чи правда? Буданов висловився про війну пригожина з шойгу

Це просто зустрічний бій правди з неправдою, — Буданов

Глава ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що протистояння між ватажком ПВК "Вагнера" євгеном пригожиним та міністром оборони сергієм шойгу, який переростає у громадянську війну в росії, цілком реальний, це не гра на публіку.

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Головний розвідник України назвав основну причину конфлікту.

"Знаєте, я ніяк не назву це грою на публіку. І навіть фейк — це абсолютно не точно. Конфлікт цей цілком реальний, і вони його, в принципі, не приховують. От чому це так ріже око? Тому що пригожин, подобається він, чи ні, каже більшою мірою правду. Міноборони більшою мірою каже направду. Якщо послухати звіти пана конашенкова, міноборони, генштабу — там все добре, вони перемагають, кудись рухаються", — зазначив Буданов.

Щодо пригожина, то він розповідає про реальну ситуацію на полі бою і насамперед про те, що росія програє розпочату нею війну.

""пригожин же каже навпаки, щоб всі подивилися навкруги, що це точно не "переможна" війна, бо її вже не перемогти, подивилися, які прорахунки, стріляти нема чим, військо не розуміє, що робити, воно ненавчене. Пішов вже п'ятий, а інколи й шостий склад бригад, які беруть участь у війні. Тому це фейком не назвеш, це просто зустрічний бій правди з неправдою. Хоча і перше, і друге цілком працює на РФ — це теж треба пам'ятати", — наголосив Буданов.

Нагадаємо, ввечері 23 червня євгеній пригожин заявив, що підрозділи регулярної російської армії завдали ракетного удару по місцях дислокації "Вагнера". Після цього "вагнерівці" з території України рушили на росію. Вони колонами увійшли до Ростова, пригожин поговорив з представниками міноборони, зажадав видати йому шойгу та герасімова і пригрозив "походом на москву". Вранці 24 червня виступив президент росії володимир путін, який, не називаючи прізвища пригожина заявив про "удару в спину" і зажадав припинити бунт.

"Телеграф" у реальному часі стежить за тим, як розвивається військовий переворот у росії. Відомо, що "вагнерівці" взяли під контроль уже не лише Ростов, а й Воронеж.