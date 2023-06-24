"Ми йдемо на москву": бойовики ПВК "Вагнера" блокували Ростов, пригожин висунув вимоги (фото, відео)

Ситуація загострюється, пригожин заявив, що його найманці збили вже три вертольоти міноборони росії

Війська ПВК "Вагнера" на чолі зі своїм власником євгеном пригожіним вийшли з тимчасово окупованого Донбасу і зайшли в Ростов-на-Дону. Ватажок "вагнерівців" вимагає видати їм міністра оборони росії сергія шойгу і начальника генштабу валерія герасимова і погрожує походом на москву.

"Телеграф" розповідає, що зараз відбувається у Ростові.

За даними місцевих Telegram-каналів, невідомі люди у камуфляжі оточили важливі об’єкти міста, зокрема штаб ПВО. Вулицями міста пересуваються колони "вагнерівців". Також там розташувалися кулеметники.

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При цьому засновник Conflict Intelligence Team Левієв стверджує, що в Ростові — не вагнерівці, а військові росії.

"Вони не "оточують своїх", а займають позиції навколо будівлі, щоб обороняти її. При цьому противник вже може бути поруч, тому треба контролювати ситуацію навколо, дахи будинків, вікна", — написав він.

У той же час люди вільно ходять і знімають заваруху на свої телефони. Однак губернатор Ростовської області Василь Голубєв закликав мешканців не їхати до центру Ростова, де "вагнерівці" оточили адміністративні будівлі.

"Шановні земляки! У зв’язку із ситуацією, що склалася, прошу утриматися від поїздок до центру міста і по можливості не залишати свої будинки", — закликав він.

Стверджується, що ряд підрозділів міноборони росії нібито перейшов під командування "Вагнера", йдеться про цілі корпуси.

Як стверджують деякі російські джерела, Ростов узятий без бою, але на трасі Ростов-Таганрог очікується бій із кадировським "Ахматом".

У мережі з’явилися кадри прибуття ПВК "Вагнер" до штабу ПВО у Ростові. Пригожин поговорив із його представниками.

"Ми хочемо отримати начальника Генштабу та шойгу. Поки їх не буде, ми знаходимося тут, блокуємо місто Ростов і йдемо до Москви. Хлопці будуть тут, ми вам не заважаємо керувати військами. Ми прийшли сюди, щоб припинилася ганьба країни, в якій ми живемо. Ми рятуємо росію", — сказав він.

З’явилися також кадри того, що відбувається після зустрічі. Росіяни пишуть, що "почався якийсь рух". На вулицях міста танки та інша військова техніка. Пригожин заявив, що збитий уже третій вертоліт, що атакував ПВК "Вагнера".

"Під контролем військові об’єкти Ростова-на-Дону, у тому числі аеродром… Все, що ми робимо, потрібно для того, щоб штурмова авіація не завдавала ударів по нам", — заявив Пригожин.

Він додав, що "санітарні втрати росіян до 1000 на день, і це в рази більше, ніж повідомляє керівництво армії". Йдеться про всі втрати — загиблих, поранених, зниклих безвісти та тих, хто відмовляється воювати.

На тлі ситуації з "Вагнером" у Москві посилили заходи безпеки. На всіх в’їздах та виїздах на Ленінградському шосе стоять співробітники ДПС.

У москві, проводяться антитерористичні заходи, спрямовані на посилення заходів безпеки, заявив мер Москви Сергій собянин.

"Введено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів. Прошу поставитися з розумінням до заходів, що вживаються", — заявив він.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вибухнув черговою порцією звинувачень на адресу "міністерства війни" Росії. Але його черговий спіч навряд чи міг би сильно здивувати громадськість, якби не фраза "Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня". Він пообіцяв "зупинити зло, яке несе військове керівництво країни". Більшість — у тому числі й влада Росії — сприйняла це як загрозу воєнного перевороту. Сам Пригожин поспішив повідомити, що це не військовий переворот.

Як повідомляв "Телеграф", пригожин заявив, що вночі вертоліт армії Росії атакував "громадянську колону", після чого був збитий силами "вагнера". До цього він повідомляв, що колона його найманців рухається серед цивільного транспорту.