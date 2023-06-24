Пригожин заявив про збиття "вагнерівцями" російського гелікоптера

Доказів для підтвердження своїх слів ватажок найманців не надав

Власник ПВК "вагнер" євген пригожин, терористи якого начебто ввійшли до міста Ростов-на-Дону, заявив, що члени його бандформування вступили в бій з російськими військовими та збив їхній гелікоптер.

Про це повідомили у "пресслужбі" пригожина.

За словами ватажка бойовиків, нещодавно гелікоптер армії рф атакував "цивільну колону", після чого був збитий силами "вагнера". Зазначимо, що до цього Пригожин заявляв, що колона його найманців рухається серед цивільного транспорту.

Де це сталося і за яких обставин – пригожин не вказує. Як і раніше, він не опублікував жодних доказів того, що сталося. Незалежних підтверджень зіткнення ПВК з регулярною армією, а також того, що сили "Вагнера" прорвалися до Ростовської області – немає.

При цьому очевидці розповіли телеканалу "Дождь", що в Ростові-на-Дону вже третю годину чути звуки вертольотів, що пролітають над містом. Їх чули в районі Північного житлового масиву, котеджного селища "Горіховий гай" у передмісті та поряд з аеродромом, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше повідомлялося, що ввечері 23 червня пригожин заявив, що армія рф атакувала табір "Вагнера", через що щ що загинула "величезна кількость солдатів". У відповідь він пригрозив міністру оборони РФ Шойгу та іншому військовому керівництву помстою і заявив, що вирушає у "похід" на Ростов-на-Дону.

Пізніше Пригожин заявив, що його найманці вже входять до Ростова. Там на той момент був введений план "Фортеця" і підняті по тривозі силовики. Також туди перекинули спецназівців із москви.