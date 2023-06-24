Пригожин заявил о сбитии "вагнеровцами" российского вертолета

Доказательств для подтверждения своих слов главарь наемников не предоставил

Владелец ЧВК "вагнер" евгений пригожин, террористы которого якобы вошли в город Ростов-на-Дону, заявил, что члены его бандформирования вступили в бой с российскими военными и сбил их вертолет.

Об этом сообщили в "пресс-службе" пригожина.

По словам главаря боевиков, недавно вертолет армии рф атаковал "гражданскую колонну", после чего был сбит силами "вагнера". До этого пригожин заявлял, что колонна его наемников движется среди гражданского транспорта.

Где это произошло и при каких обстоятельствах – пригожин не указывает. По-прежнему он не опубликовал никаких доказательств случившегося. Независимых подтверждений столкновения ЧВК с регулярной армией, а также того, что силы "вагнера" прорвались в Ростовскую область — нет.

При этом очевидцы рассказали телеканалу "Дождь", что в Ростове-на-Дону уже в третий час слышны звуки пролетающих над городом вертолетов. Их слышали в районе Северного жилмассива, коттеджного поселка "Ореховая роща" в пригороде и рядом с аэродромом, передает российская служба Би-Би-Си.

Ранее сообщалось, что вечером 23 июня пригожин заявил, что армия России атаковала лагерь "Вагнера", из-за чего погибло "огромное количество солдат". В ответ он пригрозил министру обороны рф шойгу и другому военному руководству местью и заявил, что отправляется в "поход" на Ростов-на-Дону.

Позже Пригожин заявил, что его наемники уже входят в Ростов. Там на тот момент был введен план "Крепость" и подняты по тревоге силовики. Также туда перебросили спецназовцев из Москвы.