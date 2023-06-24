Место встречи изменить нельзя: войска пригожина входят в Ростов-на-Дону, туда же полетел спецназ рф

По словам пригожина, войска не оказывают наемникам сопротивления

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его "войска" вышли из временно окупированного Донбасса на территорию рф, и сейчас заходят в Ростов-на-Дону.

Об этом сообщили в пресс-службе Пригожина.

Согласно информации наемников, российские пограничники не сопротивлялись и якобы "обнимались" с ними. Также якобы не стали сопротивляться солдаты, которых минобороны россии выставило на блокпосты.

В то же время пропандисты рф сообщили, что генпрокурор страны игорь краснов доложил диктатору Владимиру Путину о возбужденном уголовном деле в связи с попыткой организации вооруженного мятежа.

Кроме того, издание The Moscow Times передает, что в этот же город вылетели силы спецназначения рф. Также издание отмечает, что еще несколько часов назад в город направились "десятки бортов со спецназовцами".

Напомним, что вечером 23 июня Пригожин заявил, что армия РФ обстреляла позиции "Вагнера", убив "огромное количество солдат". В ответ на это он пообещал отомстить и отправиться вместе с 25 тысячами солдат "разбираться с беззаконием в армии". В Москве и Ростове силовиков подняли по тревоге, в городах введен план "Крепость", также на дорогах строятся блокпосты.