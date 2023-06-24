Перекрыты дороги, на улицах БТРы: в Москве и Ростове переполох после заявлений пригожина

В ряде крупных городов рф введен в действие план "Крепость"

Заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина о том, что армия нанесла удар по его наемникам, вызвали в рф ситуацию хаоса, когда все силовые ведомства начинают изображать бурную деятельность, хотя не всегда понимают в чем ее суть и конечная цель.

К примеру, московское управление ФСБ подняли по тревоге, на трассе Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону выставляют блокпосты пишет российская служба BBC.

Близкие к спецслужбам и армии источники сообщили, что на трассе "Дон" (Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР выставляют блокпосты, а дежурным на блокпостах приказано открывать огонь на поражение, "в случае возникновения угрозы".

"Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали", — пишет издание.

Кроме этого, росСМИ сообщают, что в Москве силовиков перевили в повышенную готовность, также там вводится план "Крепость".

Напомним, что вечером 23-го июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин разразился очередной порцией обвинений в адрес "министерства войны" россии. Но его очередной спич вряд ли моги бы сильно удивить общественность, если бы не фраза "Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел". Он пообещал "остановить зло, которое несет военное руководство страны". Большинство — в том числе и власти России — восприняло это как угрозу военного переворота. Сам Пригожин поспешил сообщить, что "это не военный переворот".

Не долго думая, ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу и потребовало "немедленно прекратить противоправные действия". А пресс-секретарь Кремля сказал, что Путин в курсе ситуации, и "необходимые меры принимаются". После этого в Москве, Ростове-на-Дону и Белгороде начали принимать эти самые "особые меры безопасности": к примеру, ввели план "Крепость", то есть взяли под особый контроль важные объекты МВД, ФСБ и ФСИН. А на улице Ростова появилась военная техника. Безопасность трассы "Дон" также обеспечивают ФСБ и СОБР.. На данный момент нет никаких свидетельств того, что Пригожин действительно куда-то ведет своих наемников.