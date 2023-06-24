Перекрито дороги, на вулицях БТРи: у Москві та Ростові переполох після заяв пригожина

У ряді великих міст Росії введено в дію план "Фортеця"

Заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євген Пригожина про те, що армія завдала удару по його найманцям, викликали в Росії ситуацію хаосу, коли всі силові відомства починають зображати бурхливу діяльність, хоча не завжди розуміють у чому її суть і кінцева мета.

Наприклад, московське управління ФСБ підняли по тривозі, на трасі Москва-Вороніж-Ростов-на-Дону виставляють блокпости, пише російська служба BBC.

Близькі до спецслужб та армії джерела повідомили, що на трасі "Дон" (Москва-Вороніж-Ростов-на-Дону) ФСБ за підтримки СОБР виставляють блокпости, а черговим на блокпостах наказано відкривати вогонь на поразку, "у разі виникнення загрози".

"Техніка при цьому в режимі готовності, але наказу про її висування частини поки що не отримували", — пише видання.

Крім цього, росЗМІ повідомляють, що в Москві силовиків перевели в підвищену готовність, також там запроваджується план "Фортеця".

Нагадаємо, що ввечері 23 червня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вибухнув черговою порцією звинувачень на адресу "міністерства війни" Росії. Але його черговий спіч навряд чи міг би сильно здивувати громадськість, якби не фраза "Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня". Він пообіцяв "зупинити зло, яке несе військове керівництво країни". Більшість — у тому числі й влада Росії — сприйняла це як загрозу воєнного перевороту. Сам Пригожин поспішив повідомити, що це не військовий переворот.

Не довго думаючи, ФСБ порушила кримінальну справу про заклик до збройного заколоту і вимагала "негайно припинити протиправні дії". А прес-секретар Кремля сказав, що Путін знає про ситуацію, і "необхідні заходи вживаються". Після цього в Москві, Ростові-на-Дону та Білгороді почали вживати ці "особливі заходи безпеки": наприклад, ввели план "Фортеця", тобто взяли під особливий контроль важливі об’єкти МВС, ФСБ і ФСВП. На вулиці Ростова з’явилася військова техніка. Безпека траси "Дон" також забезпечують ФСБ та СОБР. Наразі немає жодних свідчень того, що Пригожин справді кудись веде своїх найманців.